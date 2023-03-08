《R2Beat：音速觉醒》3月8日维护开服公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

3月8日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/

本次维护内容为：

1.商城服饰道具上新；

2.上架部分小窝道具；

3.特惠礼包更新；

4.三月份抽奖活动开启；

5.抽奖页面“道具兑换”活动开启：

①活动时间：2023年3月8日（周三） ~ 2023年3月14日 23点59分（周二）截止（北京时间)；

②当抽奖次数达到指定次数后会自动获得对应档位奖励兑换券；

③“觉醒寻宝活动”抽奖次数会计算到“道具兑换”活动内；

④活动结束后，将清空抽奖次数；

⑤活动结束后，道具兑换页面不会关闭，可正常兑换；

⑥活动获得的兑换卷奖励不会因活动结束而消失，兑换券会一直保留在账号内；

⑦兑换成功后道具会自动发送至账号“我的物品”内；

⑧往期道具不代表所有往期道具，活动最终解释权归本公司所有；

6.优化房间换位、请出房间规则：玩家“请求换位”和“取消换位请求”操作增加了5秒/次的频率限制，某一玩家被请出房间后，30秒内不能重复进入同一个房间；

7.优化邮件“领取”和“一键领取”的功能；

8.按键自定义功能开放；

9.甜蜜秀-甜蜜星愿道具异常，本次维护暂不上架；

10.部分已知问题修复，优化游戏体验。

维护补偿：金钥匙*4

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！