Hotfix(2023/03/08)

※遊戲模式相關：

1.修正【TPGS_闖關模式】擊敗魔王後不會進入結算畫面的問題

2.修正【闖關模式】中，瑪那足夠卻無法購買特價護符的問題

3.調整【TPGS_闖關模式】遊戲開始時角色位置與鏡頭

4.修正【TPGS_闖關模式】遊戲開始後自動進入第一波的問題

5.修正【TPGS_闖關模式】有時候不會出現小兵隊長的問題

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.修正赫莉娜天賦【獅子攫咬】派生【獅子重斬】的文本說明

※遊戲性調整：

§角色：

赫莉娜：

1.修正天賦【獅子攫咬】可以連續插住目標的問題

2.修正墊步攻擊會移除技能【空間隔斷】效果的問題

3.修正普攻第二下在距離較近時，會判定為背面打擊的問題

4.修正普攻第二下給予硬質時間錯誤的問題

5.修正技能結束時，有時會閃一下【空間隔斷】技能狀態圖示的問題

6.修正技能【空間隔斷】不會被部分技能延續的問題

7.修正與技能【隔空防壁】進行互動時，可能會造成角色不正常位移的問題

8.修正使用天賦【獅子攫咬】抓取角色後，使用奧義【斷空．零式】有機會造成角色模型縮小的問題

9.優化普通攻擊與擊中時的音效