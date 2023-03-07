1、圣殿平原火车只能前往越州城（删掉去彼岸花会社的火车，减少分歧）
2、增加了几个NPC头像
3、修正了大司农木屋出门位置错误BUG
4、修正了潜龙峡谷狼穿透的BUG，增加了滔天琴魔的头像
5、加强了石狮堂SAVE感染者，并绘制了专门的行走图和战斗图
6、详细描绘了枫埠的防疫卡口
7、增加了几个NPC的语音
8、修正了一些图块的通行错误
9、菩提寺改名为秒古寺，增加猪头钟。（菩提寺将另外做一个聚居地）
10、部分地形进行了微调，例如加大了圣殿平原SAVE感染者的区域
11、彻底修正了蟾山公园大量无法行走的图块BUG
12、调整优化了多个地图的BGM和环境音，
13、修正了庙前村回到蟾山公园下雨的BUG
14、前往烈士墓增加了车辆的语音，调整了车辆的尺寸和速度
15、增加了蟾山公园解放后士兵的光照
16、李达不再可以直接带走（后续预计做成雇佣兵）
17、烈士墓增加了火车站，可以通往其他聚居地（其他聚居地通往烈士墓的待后续完善）
18、丰富了烈士墓场景
靖之元：东海 update for 7 March 2023
癸卯年妇女节更新（更新补丁028）
1、圣殿平原火车只能前往越州城（删掉去彼岸花会社的火车，减少分歧）
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