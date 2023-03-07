 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

靖之元：东海 update for 7 March 2023

癸卯年妇女节更新（更新补丁028）

Share · View all patches · Build 10709726 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、圣殿平原火车只能前往越州城（删掉去彼岸花会社的火车，减少分歧）
2、增加了几个NPC头像
3、修正了大司农木屋出门位置错误BUG
4、修正了潜龙峡谷狼穿透的BUG，增加了滔天琴魔的头像
5、加强了石狮堂SAVE感染者，并绘制了专门的行走图和战斗图
6、详细描绘了枫埠的防疫卡口
7、增加了几个NPC的语音
8、修正了一些图块的通行错误
9、菩提寺改名为秒古寺，增加猪头钟。（菩提寺将另外做一个聚居地）
10、部分地形进行了微调，例如加大了圣殿平原SAVE感染者的区域
11、彻底修正了蟾山公园大量无法行走的图块BUG
12、调整优化了多个地图的BGM和环境音，
13、修正了庙前村回到蟾山公园下雨的BUG
14、前往烈士墓增加了车辆的语音，调整了车辆的尺寸和速度
15、增加了蟾山公园解放后士兵的光照
16、李达不再可以直接带走（后续预计做成雇佣兵）
17、烈士墓增加了火车站，可以通往其他聚居地（其他聚居地通往烈士墓的待后续完善）
18、丰富了烈士墓场景

Changed files in this update

靖之元：东海 Content Depot 1734641
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link