v0.6抢先体验版已发售——【致每一位玩家】【购前须知】By 半瓶神仙醋

感谢大家一直以来的支持和帮衬， 游戏在今天终于发售了！

此次发售的版本是v0.6 抢先体验，其实0.6某种意义上也代表了目前游戏的完成度；

反向跳票主要是为了社区内着急玩到游戏的玩家和粉丝们能早些体验到游戏，希望直接玩完整版的玩家我们建议可以等等再入坑也不迟。

就如同之前所说：“《大侠立志传》是想做一款能够让大家轻松度过一两个周末的独立游戏，此前被大家当做一款大作来拥趸，让我们不胜惶恐。想来也就也不再继续端着架子，让游戏早些和玩家们见面，哪怕能够让关注的玩家们先有的玩也是好的。 ”

【在决定购买之前】还请务必关注下我们近期的开发日志。

除了向大家介绍，游戏的一些改动和调整，更多也是为了让大家了解ea版本中可以玩到哪些内容；相比“画大饼”营造“未来我们将会做什么”的预期，我们会更希望玩家们能在当下的版本中能够有更好的体验。

【最重要的】

游戏过程中遇到任何问题都可以加入我们的【玩家群】，在群内私聊【问题反馈】管理员，我们会提供1对1的支持，也有热心玩家投喂攻略。

最后再次感谢每一位之前参与了内测和新品节的玩家们！

——半瓶神仙醋

官方玩家10群 ：367248548

官方玩家11群： 801256045

官方玩家12群 ：863498517

官方玩家13群 ：801291993

官方玩家1群：597962931 （已满）

官方玩家2群：1169723804 （已满）

官方玩家3群：753982506 （已满）

官方玩家4群：826179621 （已满）

官方玩家5群：926111719 （已满）

官方玩家6群： 926229186 （已满）

官方玩家7群 ：679566481 （已满）

官方玩家8群 ：683263874（已满）

官方玩家9群 ：801146478（已满）

官方玩家14群： 728897240 （已满）

官方玩家15群 ：141480592 （已满）

官方玩家16群 ：753444235 （已满）

官方玩家17群 ：801310302 （已满）