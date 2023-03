[PlayTest v8] Update 20230306

Hello! This is the PlayTest v6 changelog.

I don't have enough time to translate it right now. Sorry for the inconvenience!

新增机体转化者与它的7个模组。

新增14个升级。

场上敌人低数量对关卡进度的加速影响幅度降低。

在激活战场道具的提示信息中,将战场道具名称颜色同步至新版方案。

修复部分与Tooltip扩展有关的bug。

伤害数字现在会隐去小数。

新增3个难度选项。

敌人行动速度随关卡成长的上限由x200%降低至x150%。

为各角色属性加上了最小值限制。

调整了榴弹的爆炸面积与爆炸伤害计算公式,并且享受飞行过程中所获得的体积与伤害增益。

升级 连锁反应:最大数量降低至1,移除攻击速度加成。

新增特殊属性“幸运”。

移除追踪者模组 危机反应。

机体 游侠:移除 护盾上限 -1

游侠模组 突击特化:子弹射程x60%→x80%,暴击几率+25%→攻击力x125%。

游侠模组 超频突进:新增 护盾上限 -1,移除 突进能量消耗 x150%。

调整了各武器与机体的解锁等级需求。

用于区分排行榜数据的版本号由v0.0.10提升至v0.0.11。

排行榜数据例行清空。