开服公告

各位道友晚上好：

3月6号的临时维护已经结束，祝各位游戏愉快

【修复内容】

1.修复周常锁妖塔未在每周一凌晨4点刷新CD的问题

2.修复宗族位面中，建筑周常维护所需材料显示不正确的问题

【优化内容】

1.大幅降低维护1级建筑所需的灵宝资源与宗族资金

【全服补偿】

（绑定的）铜币*188万

《蜀山：初章》重楼工作室

2023年3月6日