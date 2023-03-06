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蜀山：初章 update for 6 March 2023

开服公告

Share · View all patches · Build 10700213 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

开服公告
各位道友晚上好：
3月6号的临时维护已经结束，祝各位游戏愉快
【修复内容】
1.修复周常锁妖塔未在每周一凌晨4点刷新CD的问题
2.修复宗族位面中，建筑周常维护所需材料显示不正确的问题
【优化内容】
1.大幅降低维护1级建筑所需的灵宝资源与宗族资金
【全服补偿】
（绑定的）铜币*188万

《蜀山：初章》重楼工作室
2023年3月6日

Changed files in this update

Depot 1461811
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