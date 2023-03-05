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Touhou Hero of Ice Fairy update for 5 March 2023

补丁更新 2023.3.5

Share · View all patches · Build 10693893 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新进行了以下一些修复与调整：

修复

  • 修复了 跳跃后小概率还能冲刺的问题
  • 修复了 在极短时间内多次按下冲刺键会多次扣除体力的问题
  • 修复了 萃香的挑战关卡战斗中，火柱有概率消失的问题
  • 修复了 妖梦的挑战关卡战斗中，妖梦的半灵极小概率罢工不动的问题

非常感谢大家提供的BUG反馈，我们接下来会陆续修复游戏中出现的各种问题，并持续优化游戏的性能占用。

大家在游玩的过程中遇到的问题可以通过邮件向我们反馈噢！
邮件地址：728434587@qq.com

Changed files in this update

Depot 1955831
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