DLC2.5已支持玩家自由编辑谱面、制作属于自己的音游作品并分享给朋友！

The update of the English version will be later, please hold on..

新老板娘和老老板娘们久等了！这次带来了一些很重要的更新！请大家试试看！

新增功能

新增DLC2.5的自由谱面编辑器！

在DLC2.5爱乐者的挑战赛发布后，本DLC就受到了很多玩家的欢迎！

我们一直在准备一个让玩家可以利用DLC2.5的音乐机制，自由编写曲子的编辑器，并且现在经过了两轮测试，暂时是一个比较稳定的状态了，特此发布！

以下是内测阶段一些玩家自制的谱子所发的视频

https://www.bilibili.com/video/BV1ag411t7ZW

https://www.bilibili.com/video/BV1kD4y1A7j3

希望这个东西可以给大家带来更好的游戏体验。

大家可以制作自己喜欢的谱子，分享给我，之后我会找个时间统一直播看看

但是不要因为我会直播，就只做些迫害我的曲子啊！

我也想打一些悠扬舒适的曲子的！

PS：这次的编辑器无法支持MAC，请务必注意

调整和优化

霖之助对“鲜”标签的描述从“鲜味”改为“鲜度”

幽幽子的预算从1300~1800提高至1500~2000

山女符卡说明中的“闭店后”改为“本日结束后”

下调了幽幽子第二阶段需求的符卡数量，由10张改为5张(难度大幅度DOWN)

调整工作场景中角色的默认立绘

现在工作场景中获得金额的UI增长速率为定长(不会再出现经营都结束了钱还没跳完的情况)

现在幻想节拍中会出现DLC3的助威小人

现在开启演唱会的最终主线任务无法在当晚存在其他剧情（一般为DLC剧情）时进行

现在缺失DLC文件时系统会给予缺失DLC部分的提示

BUG修复