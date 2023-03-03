DLC2.5已支持玩家自由编辑谱面、制作属于自己的音游作品并分享给朋友！

The update of the English version will be later, please hold on..
新老板娘和老老板娘们久等了！这次带来了一些很重要的更新！请大家试试看！
新增功能
新增DLC2.5的自由谱面编辑器！
在DLC2.5爱乐者的挑战赛发布后，本DLC就受到了很多玩家的欢迎！
我们一直在准备一个让玩家可以利用DLC2.5的音乐机制，自由编写曲子的编辑器，并且现在经过了两轮测试，暂时是一个比较稳定的状态了，特此发布！
以下是内测阶段一些玩家自制的谱子所发的视频
https://www.bilibili.com/video/BV1ag411t7ZW
https://www.bilibili.com/video/BV1kD4y1A7j3
希望这个东西可以给大家带来更好的游戏体验。
大家可以制作自己喜欢的谱子，分享给我，之后我会找个时间统一直播看看
但是不要因为我会直播，就只做些迫害我的曲子啊！
我也想打一些悠扬舒适的曲子的！
PS：这次的编辑器无法支持MAC，请务必注意
调整和优化
- 霖之助对“鲜”标签的描述从“鲜味”改为“鲜度”
- 幽幽子的预算从1300~1800提高至1500~2000
- 山女符卡说明中的“闭店后”改为“本日结束后”
- 下调了幽幽子第二阶段需求的符卡数量，由10张改为5张(难度大幅度DOWN)
- 调整工作场景中角色的默认立绘
- 现在工作场景中获得金额的UI增长速率为定长(不会再出现经营都结束了钱还没跳完的情况)
- 现在幻想节拍中会出现DLC3的助威小人
- 现在开启演唱会的最终主线任务无法在当晚存在其他剧情（一般为DLC剧情）时进行
- 现在缺失DLC文件时系统会给予缺失DLC部分的提示
BUG修复
- 修复了部分存档与猯藏对话后开启主线演唱会导致猯藏始终不刷新位置进而导致DLC3任务无法进行的问题
- 修复了小伞的奖励符卡产生的续单率提升效果与厨具提升续单率效果冲突的问题
- 修复了在部分buff持续时间内，新生成的客人开始排队并成功入座，buff结束后依然享受该buff效果的问题
- 修复了部分面板手柄左右漂移的问题
- 修复了仓库[物品]一栏会显示置顶提示的问题
- 修复了部分DLC2通关存档华扇不前往旧地狱的问题
- 修复了获得装饰品时，系统不会提示你前往地下室展示柜启用的问题
- 修复了客人受到饕餮尤魔奖励符卡影响以后剩余显示在觉之眼/审判之眼上的预算始终不会更新的问题
- 修复了从背面看上去，荷取的包会背到前面的问题
- 修复了DLC3仙境料理大赛的屠自古雷击眩晕时间过短的问题
- 修复了布都的燃烧托盘的火焰以及烧焦特效图层不对的问题
- 修复了英语版中，仓库面板某些文字可能严重溢出的问题
- 修复了韩语版中，DLC2怪诞料理大赛第二轮怪诞标签不显示的bug
- 修复了韩语版中，“博丽神社”与“人间之里”地名错乱的问题
Changed files in this update