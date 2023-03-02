蜀山：初章上线第十四次版本更新

3月3日维护公告：

各位道友，我们将于3月3日凌晨00:30至04:00分进行全服维护，修复目前版本存在的一些bug，请各位道友相互转告，在此期间给您带来的不便，敬请谅解。为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！

停服时间：3月3日00:30~3月3日04:00

停服范围：全服

更新内容：

1.优化宗族位面相关界面的提示说明；

2.优化诸天征伐规则说明，在其中添加“需要所有建筑等级达到1级才能参战“的提示；

3.优化进入锁妖塔的提示信息；

4.优化宗族任务接取、奖励相关提示；

5.优化升级建筑时的相关提示说明；

6.优化铜币与绑定铜币道具图标，现在更加清晰；

7.新增完成宗族任务获得一定贡献，在领取宝箱奖励时会为宗族提供随机10个无垢水、养魂木、天玄钢（散修联盟建筑等级为服务器计算，散修玩家不会为其提供）；

8.新增散修联盟当前等级提示；；

9.新增宗族聊天框，玩家加入宗族后可在本宗族聊天框中交流，未加入宗族的玩家不会显示该聊天框；

10.修复进入宗族位面有概率崩溃的问题；

11.修复宗族位面中的采集物（灵宝资源：无垢水、养魂木、天玄钢）没有按照设定刷新的问题；

12.修复本次算法优化导致法宝重铸失败三次后连续失败的问题；

13.修复进入锁妖塔-多人房间会崩溃的问题；

14.修复时装-秋水长天的错误描述问题；

15.修复部分任务类型在地图上的指引图标消失的问题；

16.修复汲魂蕴体珠可以被损毁的问题；

17.修复退出组队回到自己大世界后，世界难度等级变为世界难度·三的问题；

18.修复散修联盟帮助界面显示异常的问题。

维护补偿：

1、（绑定的）灵魄石*120

《蜀山：初章》重楼工作室

2023年3月3日