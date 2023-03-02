3月2日停服维护通知

本次更新内容如下：

炼狱秘境，每层都有不一样的挑战等待着你，完成挑战可获得对应层数奖励，并且根据少侠攻克的炼狱秘境层数，每周可领取一份周奖励礼包，

炼狱秘境通关挑战：

1、 首次通关炼狱秘境第5层可得：五等铁料250、黄金卷轴100

2、 首次通关炼狱秘境第10层可得：绑定元宝188、高阶无极卷轴3

3、 首次通关炼狱秘境第15层可得：天赋金页5、十将灵包10

4、 首次通关炼狱秘境第20层可得：绑定元宝388、通天古籍8

5、 首次通关炼狱秘境第25层可得：高阶无极卷轴5、神秘的碎玉5

6、 首次通关炼狱秘境第30层可得：绑定元宝588、金装宝箱（适配）1

【关卡内容更新】

新增君主装备-虎符

【封炎内容更新】

张角黄天当立伤害15%→10%

张角黄巾起义5-9级包子变化量6→4

张角谣言对发兵单位减少30%伤害→所有单位减少20%伤害

苍天已死增加1.5秒延迟

9波怪物新增撕裂：5%概率造成1.5倍暴击

13波怪物移动速度增加25%

14波怪物格挡数值2→4

15波怪物技能二段伤害数值40%→55%

16波怪物新增技能连击：消耗100点魔法额外普攻1次

张角学习黄巾首领时开启额外卡牌位并固定为黄巾法师

5号位援军占两个援助位

黄忠老当益壮改为固定基于基础攻击力加成

修复张角奥义卡怪、复制体会再次复制、鬼道延续BUG

修复荀彧举荐贤明技能为敌方阵营加包子BUG

修复蜂刺女伤害类型为法术却显示为穿刺BUG

修复黄忠分身导致光环效果对敌方阵营生效BUG

修复盾师无限触发轻炮营的bug

修复援军偶现的异常现象