《兰若异谭》今天在Steam发售了，有一些想说的话

各位侠士好，我是制作人锅盖。今天，《兰若异谭》终于在Steam和大家见面了。我们是一个只有4名全职人员的独立游戏工作室，为了共同的游戏梦想走到一起。游戏研发之路有趣但也坎坷，兰若异谭的研发也曾因为一些变故而一度停滞。是你们，让我们能一直做下去；是你们的建议，让游戏可以一点一点变成完全体；是你们的支持，让《兰若异谭》能在今天和大家见面。

最后再来说说游戏后续的更新计划，除了现有的【人职业】和【鬼职业】外，我们在游戏上线并且版本稳定之后会投入到新玩法的规划和开发中去，希望能带给大家带来更好的体验。

最后，祝各位游戏愉快，有什么体验上的想法、问题都可以来qq群：581318765 交流！