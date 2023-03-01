《古剑奇谭网络版 海外版》3月2日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年3月2日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆通宝商城上新

全新主题外装【舞朝暮】上架通宝商城。

成女、少女体型为【晨熹微明】【夜气阑珊】【焚霞漫卷】【彩云揉碎】4色，成男体型为【晨熹微明】【夜气阑珊】【焚霞漫卷】【白夜初晓】4色，附赠外观动作【羽衣曲】，账号下同体型共享。其中成女少女体型可切换待机姿态。

使用外装动作【羽衣曲】即可进行一段优雅静谧的偕行舞曲，在其中任何一个乐拍停顿，都能看到如画般风景，舞至烈时，更似天仙狂醉。

而待机动作【步花间】，则可切换到“羽衣曲”舞蹈站姿，赋予仙家弟子们属于舞者的优雅气质。

>>【舞朝暮】同款白发【闲阳画雪】限时上架通宝商城

上架时间：2023年3月2日维护后~2023年3月9日维护前。

>>全新坐骑【玄栎乌羽】及经典坐骑【傲雪霜翎】限时上架

上架时间：2023年3月2日维护后~2023年3月9日维护前。

巧夺天工的黑白双翼相继现世，喜欢的仙家弟子们可不要错过啦~

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年3月1日