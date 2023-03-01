《蜀山：初章》买断版第二部大型资料片“凝碧崖开府”开服公告

各位道友：

《蜀山：初章》买断版第二部大型资料片“凝碧崖开府”现已更新完毕，大家可以继续仙路之旅啦！

【重要提醒】

1.由于资料片过大，部分资料片内容我们将在之后时间分批次稳定发布：包括散修联盟的相关玩法、动态宗族位面世界挑战难度、宗族位面二期（更多的建筑、生存、生态、宣战玩法等）等等。

2.团队已进入7*18小时工作状态，如果遇见问题，还望大家前往社区提供相关信息，我们会尽快解决；预计这周还将发布几份客户端补丁，还望大家见谅。

3.我们已开启《蜀山：初章》网络版测试预约活动第一波，详情可见：https://fanbook.mobi/circle/471383790452064256

【更新福利】

（绑定的）铜币 188万

（绑定的）淹死的鱼 800条

【延期开服补偿】

（绑定的）灵魄石160

（绑定的）护灵蟾3

（绑定的）铜币 * 288万

（绑定的）淹死的鱼 1600条

【资料片更新内容一期】

1.新增宗族，玩家境界达到结丹期，可独自或邀请好友共同创建宗族位面。

2.新增宗族位面，玩家通过试炼后创建的专属于本宗族的位面，其中有全新的建筑搭建、升级玩法，专属于宗族位面的产出。

3.新增宗族位面一期建筑，包括宗族主殿（即宗族灵宝）、天道院、任务牌、炼丹、炼宝、宗族商店、弟子宿舍，以及产出灵宝资源的建筑，养魂林-产出养魂木，灵矿-产出天玄钢，天池-产出无垢水。

4.新增大型宗族位面GVG玩法：诸天征伐。各位玩家可创建自己的宗族，在赛季中奋勇争斗，勇争头名，赛季结算时将根据天梯名次获得丰厚奖励。

5.新增宗族位面中，建筑维护玩法，在每周一凌晨04:00将扣除所有建筑一定耐久度，需消耗宗族资源进行维护。

6.新增宗族位面全新数十人BOSS挑战玩法，掉落地仙相关产出。

7.新增散修联盟，玩家达到结丹期，且不愿受宗族约束，可选择加入处于中立方的散修联盟。（玩家在不与其他道友建立宗族位面也不单独建立宗族位面的情况下方可加入散修联盟体系）

8.新增春节限时时装“凤栖梧桐”外观及行走特效-灼翎舞。

9.新增凤栖梧桐时装佩戴激活普攻特效。

10.新增单人玩家在未组队情况下可点击右侧雷达地图下方的世界难度等级，选择世界难度，最高可选为世界难度·三。

11.新增大境界突破时选择的属性倾向可重新进行选择，且有概率将未达极限的大境界属性提高到极致，在角色界面中点击左上方对应大境界的牌子，将出现“乾坤倒转”的按钮，通过消耗道具可进行重置，每一次重置都将有概率提升当前品级。每一个大境界可提升到的最大品级与突破时达到的品级一致。

12.新增剑修武器皮肤-霜血凝光剑：佩戴将激活全新“四象元灵”技能特效。

13.新增旁门武器皮肤-赤焰饮魂刃：佩戴将激活全新“乾坤藏剑”技能特效。

14.新增道符武器皮肤-含香惊梦笔：佩戴将激活全新“游神御气法”技能特效。

15.新增炼体武器皮肤-金鳞淬体拳：佩戴将激活全新“明王镇狱”技能特效。

16.新增灵根五行攻击、防御详情展示。

17.新增上下法宝快捷键：H键，若玩家已将H占用，可先在快捷键设置界面中点击恢复默认，点击确认后即可正常使用。上下法宝的快捷键可根据个人喜好进行键位替换。

18.优化打坐镜头，现在打坐不会自动拉近视距了。

19.优化凤栖梧桐时装表现。

20.优化武器时装佩戴激活的技能特效效果。

21.优化游戏中概率对玩家的体验感，现在实际概率更符合玩家预期。

22.优化锁妖塔挑战改为周常：大幅提高每层通关奖励，同时每层每周只可领取一次奖励。（每周一凌晨0:00至4:00自动更新，且此时间段不可进入）

23.大幅度增加对应玩法绑定铜币产出：

1)原绑定的铜币除开日常爬塔及首领掉落外主要靠玩家大量刷小怪掉落装备出售获得；现收到大量玩家投诉太肝，因此取消装备可出售功能（现在装备只能分解或者销毁）；这部分绑定的铜币产出将转移至以下玩法。

2)周常副本爬塔绑定的铜币产出大幅度提升270万（相当于平均一万件装备掉落的出售价值）：原爬塔每天绑定的铜币产出90万，现在周常爬塔每周一次获得630万绑定的铜币；加上这次大幅提升，每周爬塔产出总计900万绑定的铜币。

3)玩家世界里所有族群首领（不包括地仙和世界首领）掉落的绑定铜币数量提升两倍。

4)大幅度提升宗族玩法里的绑定铜币的产出。

24.新增新时装-秋水长天，玩家可以在红袖坊查看并选购。

【修复内容】

1.修复了同类型不同品质茶叶服用后可以同时生效的BUG

2.修复【龙象引金】错误移除BOSS霸体和脱战回血的问题

3.修复【喜神】有概率不触发的问题

4.修复【金光明经】回复气血对象错误与偶而不生效的问题

5.修复【妙法莲华土】不能正常清除队友负面效果的问题

6.修复功法界面部分描述有误的问题

7.修复剑修技能【身剑诀】触发异常的问题

8.修复从【通幽决·木】获得的额外暴击率触发异常，且会错误影响队友的问题

9.修复队友能看到道符技能伤害数字的问题

10.修复【喜神福神财神】等相关丹药使用后效果不正确的问题

11.修复女性角色使用生活技能时未播放动作的问题

【三月及四月预告】

1.三月上旬我们将开启《蜀山：初章》网络版6000人终极内测

2.三月下旬我们将开启《蜀山：初章》网络版不删档测试

3.四月底我们将发布《蜀山：初章》单人联机版第三部免费大型资料片“南方魔教”（此次更新，大家如遇见版本问题，请一定通过百度或者手机应用商店搜索安装fanbook社区，搜索蜀山：初章并输入邀请码“shushan”进入社区发帖求助哦）

【最后】

我们一定会把给大家承诺的所有版本规划一一奉上，且拭目以待！感谢各位新老道友的一路陪伴支持！

【小道消息】

“《蜀山：初章》网络版”即将发布，大家可在Steam: 搜索“《蜀山：初章》网络版”点击心愿单收藏，并在后续参加活动获取网络版测试资格！

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《蜀山：初章》重楼工作室 拜上！

2023年3月1日