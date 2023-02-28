《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.14版本更新公告

一、功能优化：
1、采集、挖掘属性现已实装，可对应增加伐木和采石的材料掉落概率
2、调整炼气丹及化气丹配方价格
3、优化炼丹引导
4、优化【强化斩剑式】描述文本
5、玩家加入宗门后服装不再自动变为灵剑宗服饰（已穿戴灵剑宗服饰的道友无变化）
6、新增部分怪物材料描述文本
二、Bug修复：
1、修复连续参加宗门小比会进不去战斗的Bug
2、修复部分NPC没有五官的Bug
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一、功能优化：
1、采集、挖掘属性现已实装，可对应增加伐木和采石的材料掉落概率
2、调整炼气丹及化气丹配方价格
3、优化炼丹引导
4、优化【强化斩剑式】描述文本
5、玩家加入宗门后服装不再自动变为灵剑宗服饰（已穿戴灵剑宗服饰的道友无变化）
6、新增部分怪物材料描述文本
二、Bug修复：
1、修复连续参加宗门小比会进不去战斗的Bug
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