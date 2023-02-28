《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.14版本更新公告

一、功能优化：

1、采集、挖掘属性现已实装，可对应增加伐木和采石的材料掉落概率

2、调整炼气丹及化气丹配方价格

3、优化炼丹引导

4、优化【强化斩剑式】描述文本

5、玩家加入宗门后服装不再自动变为灵剑宗服饰（已穿戴灵剑宗服饰的道友无变化）

6、新增部分怪物材料描述文本

二、Bug修复：

1、修复连续参加宗门小比会进不去战斗的Bug

2、修复部分NPC没有五官的Bug