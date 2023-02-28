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谜题姐妹 Puzzle Sisters update for 28 February 2023

四选一题库已追加到100题。以及对老玩家的致歉。

Share · View all patches · Build 10654442 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年2月28日更新：
四选一题库已追加到100题。
顺便加了几个NPC。

借此机会诚挚的对之前旧版本已经全成就的玩法道歉。
我也是成就党，深知之前版本全成就的来之不易。
但为了对自己负责，对团队负责，也为了给玩家带来更好的游戏体验。
我考虑再三，回炉重做，覆盖更新是最好的解决办法。
恳请老玩家的理解与包容。感谢！

黑妖写于 2023年2月28日18:14:10

Changed files in this update

Puzzle Sisters Content Depot 710191
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