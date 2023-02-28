《降妖神兵》2023年2月更新

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2023年2月更新内容

♦游戏的新引擎版本已基本完成，帧率得到改善；

♦增加新地图蜘蛛遗迹，入口在虫王洞5层；

♦增加武圣装备，材料在虫王洞内的蜘蛛遗迹容易获得，妖王掉落它的强化版；

♦降妖山庄后院增加灵气等级系统；

♦自己钓的鱼养在后院池塘，可以增加后院的灵气值，以提高菜地产量；

♦原版的猪鹅牛替换成了宠物猫狗，养猫狗可以增加后院灵气值；

♦隐居处新增8种农作/中草药；

♦无法购买的的种子和食材由刷图获得，所有的敌人和宝箱（boss宝箱除外）皆可掉落；

♦妖王增加超范围的火焰和毒素攻击，绕柱和跳王座无法躲避；

♦修复合成系统的道具描述不刷新的bug；

♦背包界面恢复到旧版布局，禁用无用的触摸按钮；

♦优化玩家受击判定，判定更加准确；

♦获得的经验值随游戏难度提升；

♦新增游戏初期的教学引导；

♦新增部分流程剧情，仍在完善中；

♦增加玩家的八方向行走；

♦可以在河湾村居添加协助者；

♦飞龙蛋改为入驻降妖山庄后从西洋商人处购买，飞龙食放入飞龙食槽自动喂食；

♦打败虫王后与庄主之女成亲；

♦合成龟妖战甲后解锁妖王洞，骑龙前往；

♦穿着带有“永不死亡”词条的护甲来应对超高战力的妖王，妖王掉落顶级装备；

♦修复改变游戏窗口大小时取名框错位的bug；

♦修复一块矿可以挖三次的bug