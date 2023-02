Big update 3.8

A new era has come to KAOS Survival.

Added oil extraction zone.

Added new zone with iron ore and copper.

Added blackberry farm zone.

Added access to Dragon Island.

Added forge, table and grater in main mines.

Added firefighter axe. (Recommended by gamers).

Added Grater, built in workbench. Used to grind charcoal.

Added Refinery, built in workbench. Used to refine oil.

Added BigForge, built in workbench. Used to melt steel and copper.

Added Concrete Barrier, built into the player. New way to reinforce the base.

Added Diesel Light Generator, built into the workbench.

Added copper ore, when mining iron a small percentage of copper ore comes out.

C4 gains new component for creation.

7mm bullet gets new component, Copper.

M4 gets new component. Steel.

Double door and metal frame, gains new component.

Added new item Cement, found on the map.

Added new item Copper Cable, found on the map.

Adding new item Copper Connector, found in Sell.

Adding new item Diesel Generator, found in Sell.

Wood found in Vender.

Removed Windmill.

PT:

Grande atualização 3.8

Uma nova era chegou ao KAOS Survival.

Adicionada zona de extração de petróleo.

Adicionada nova zona com minério de ferro e cobre.

Adicionada zona de farm de amoras.

Adicionado acesso à ilha do dragão.

Adicionado forja, mesa e ralador nas minas principais.

Adicionado machado de bombeiro. (Recomendado por jogadores).

Adicionado Ralador, construído na bancada de trabalho. Serve para moer o carvão.

Adicionado Refinaria, construído na bancada de trabalho. Serve para refinar petróleo.

Adicionado BigForge, construído na bancada de trabalho. Serve para fundir aço e cobre.

Adicionado Barreira de betão, construído no player. Nova forma de reforçar a base.

Adicionado Gerador de luz a gasóleo, construído na bancada de trabalho.

Adicionado mineral de cobre, ao minar ferro sai uma pequena percentagem de minério de cobre.

C4 ganha novo componente para criação.

Bala de 7mm ganha novo componente, Cobre.

M4 ganha novo componente. Aço.

Porta dupla e aro de metal, ganha novo componente.

Adicionado novo item Cimento, encontrado no mapa.

Adicionado novo item Cabo de cobre, encontrado no mapa.

Adicioando novo item Conector de cobre, encontrado no Vender.

Adicioando novo item Gerador a diesel, encontrado no Vender.

Madeira encontrada no Vender.

Removido Moinho de vento.