新版新手引导上线，只有中文提示
首次流程的回血房增加指南NPC
难度自选显示修改（推荐难度n还有点显示小遗漏）
终结技 关刀火技能 风技能优化
提高界面鼠标滚轮滑动灵敏度
避难所中转站的商店商品3个都不一样
要求3个以上紫色战利品时，橙色和红色也可以达成
BOSS攻击有元素攻击效果
[bug] 避难所3某平台避免提前出传送门
[bug] 背包满后物品无法拾取
[bug] 修复某些攻击无法命中的问题
[bug] 修复不复活通关的武器成就的bug
[bug] 场景连续出现BOSS时 第二个BOSS的血量信息没有显示
[bug] 技能在CD为0是显示有问题
[bug] 主城进避难所 杀游戏不会清空背包
合金突变 Playtest update for 27 February 2023
******2月27日更新内容：
Patchnotes via Steam Community
新版新手引导上线，只有中文提示
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