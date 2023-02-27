2月27日更新内容：

新版新手引导上线，只有中文提示

首次流程的回血房增加指南NPC

难度自选显示修改（推荐难度n还有点显示小遗漏）

终结技 关刀火技能 风技能优化

提高界面鼠标滚轮滑动灵敏度

避难所中转站的商店商品3个都不一样

要求3个以上紫色战利品时，橙色和红色也可以达成

BOSS攻击有元素攻击效果

[bug] 避难所3某平台避免提前出传送门

[bug] 背包满后物品无法拾取

[bug] 修复某些攻击无法命中的问题

[bug] 修复不复活通关的武器成就的bug

[bug] 场景连续出现BOSS时 第二个BOSS的血量信息没有显示

[bug] 技能在CD为0是显示有问题

[bug] 主城进避难所 杀游戏不会清空背包