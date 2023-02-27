V1.0.2补丁说明

错误修复：

修复了在玩家完成往昔神器任务后，击败外星人后的对话依然让玩家去收集神器的错误。

修复了Roguelike中可以买到单簧管的错误，现在商店的同一位置出售磬（法攻+10，暴击伤害+10%）。

角色与灵珠：

萌萌：

紫电青霜现在对所有敌人造成2次法攻3.3的金属性伤害，原为对所有敌人造成2次法攻3.2的金属性伤害。

岩石术现在每块石头对1个随机敌人造成法攻2.7的土属性伤害，原为对1个随机敌人造成法攻2.5的土属性伤害。

小咸鱼：

水灵珠的连环射击现在使快速射击有66%的几率额外攻击1次，原为使快速射击有70%的几率额外攻击1次。

风速箭（Roguelike）现在消耗15点法力和15点特技，原为消耗20点法力和20点特技。

铁砧公主：

元素流汇现在消耗160点法力，原为220点。现在随机释放3个基础五灵法术，原为随机释放4个基础五灵法术。

强效火柱术、强效荆棘术、强效喷涌术、强效落雷术和强效岩爆术现在造成法攻7.2的火/木/水/金/土属性伤害，原为造成法攻7的火/木/水/金/土属性伤害。

强效喷涌术现在有50%几率使目标浸水2回合，原为有35%几率使目标浸水3回合。

强效落雷术现在有40%几率使目标沉默1回合，原为有25%几率使目标沉默1回合。

物品与装备：

铁剑现在使物攻+25，原为使物攻+24。

镶金法杖现在使法攻+25，原为使法攻+24。

反曲弓现在使物攻+25，原为使物攻+24。

笙现在使物攻+25，法攻+25，原为使物攻+24，法攻+24。