（0.28）2月25日定期更新

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为了新人更好的过渡，普通模式改为固定地图路线
现在起普通模式也会出现岩浆、毒池地形
热度1词条改为“随机的地图路线”
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通用天赋【启动资金】解锁碎片由75→50
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牧师、法师、重甲的移动距离由2→3
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降低【逃亡时刻】守卫的移动力
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更换了第一章精英熊的血脉
更换了第一章精英豹的血脉
更换了第三章精英刺客的血脉
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削弱第三章BOSS将军的主动技
削弱第三章BOSS将军的祭坛效果
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增益效果【坚硬】
原效果：每层坚硬会使防守/魔防提升5%，回合开始时移除1层，最大层数20
改为：每层坚硬会使防守/魔防+1，回合开始时移除1层，最大层数20
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增益状态【荆棘】
原效果：每层荆棘会造成自身10%最大生命值的真实伤害，受到战斗伤害时移除所有层数，最大层数10
改为：受到战斗伤害时每层荆棘会对敌方造成自身10%最大生命值的真实伤害，生效时移除1层，最大层数10
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异常状态【易伤】
原效果：每层易伤会使防守/魔防降低5%，回合开始时移除1层，最大层数20
改为：每层易伤会使防守/魔防-1，回合开始时移除1层，最大层数20
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异常状态【燃烧】
原效果：回合开始时，清空所有护盾并且扣除X点生命值（X=燃烧层数），燃烧层数每回合+1
改为：回合开始时清空所有护盾，每层燃烧扣除1点生命值，然后移除1层
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骑士专属异常【麻痹】（【眩晕】+【易伤】）
原效果：
无法命中，受到攻击时防守/魔防降为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数
改为：自身造成伤害变为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数
（且施加【麻痹】后不再移除原有【易伤】）
纹章调整
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稀有纹章（蓝）
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新增防守池【并肩】
回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+1
回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+2
回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+3
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防守池【守护】
原效果：
每当受到异常状态时，防守+1
每当受到异常状态时，防守+2
每当受到异常状态时，防守+3
改为：
处于异常状态时，防守+20%
处于异常状态时，防守+30%
处于异常状态时，防守+40%
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史诗纹章（紫）
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新增防守池【帝国指令】
其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手（每回合一次）
每当其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手
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生命池【铜制鳞片】
原效果：每当受到战斗伤害后，获得2荆棘
每当受到战斗伤害后，获得3荆棘
改为：
每当被暴击后，获得2荆棘
每当被暴击后，获得3荆棘
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防守池【屹立不倒】改为紫色
原效果：
获得坚硬时，防守/魔防额外提升5%
获得坚硬时，防守/魔防额外提升7%
获得坚硬时，防守/魔防额外提升10%
改为史诗纹章（紫）：
获得坚硬时，防守额外+1
获得坚硬时，防守/魔法额外+1
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魔法池【火山喷发】
原效果：
场上任意单位被施加燃烧时，会在脚下生成岩浆地形
场上任意单位被施加异常时，会在脚下生成岩浆地形
改为：
场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆地形
场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆、毒池地形
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技巧池【专注】
原效果：
若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+20%
若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+30%
改为：
若目标已受伤，自身暴击率+25%
若目标已受伤，自身暴击率+25%、暴击伤害+50%
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技巧池【烈焰】
原效果：
战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果
改为史诗纹章（紫）：
对决、看破暴击后在敌方身上产生燃烧效果
战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果
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防守池【无畏】
原效果：
每当受到伤害时，产生坟地，并且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）
改为史诗纹章（紫）：
每当受到伤害时在脚下生成坟地地形
每当受到伤害时在脚下生成坟地地形，且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）
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技巧池【亢奋】
原效果：
溢出的命中率全部添加至暴击率
改为史诗纹章（紫）：
若命中率高于100%，则溢出部分的一半用于降低敌方格挡率
若命中率高于100%，则溢出部分全部用于降低敌方格挡率
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传说纹章（橙）
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新增士气池【满腹荆棘】
每当场上的地形被破坏时，荆棘+1，若是建筑地形被破坏，荆棘+2
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防守池【挂机仔】
原效果：
若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害
改为：
若本回合没有进行对决/看破，下回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害
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生命池转技巧池【善变】
原效果：
每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，基础最大生命值会在15~40之间随机变幻
改为：
每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，最大生命值会在20~50之间随机变幻
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技巧池【心眼】
原效果：
暴击倍率提升至3倍
改为：
暴击倍率提升至4倍，但未暴击时伤害-50%
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速度池【迅捷步伐】
原效果：
闪避时，往后退一格，并获得连击+1
改为：
每当闪避时连击+1，并且在脚下生成草地地形
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噩梦纹章（红）
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【双刀流】：
原效果：
无法使用所有主动技，但每回合拥有2次行动机会
改为：
技能冷却时间翻倍，但每回合拥有2次行动机会
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【狂轰滥炸】
原效果：
对决/看破的伤害提升35%，只要敌方没有格挡/闪避就会再重复一次，但每一次都会损失自身20%最大生命值的血量，（无法扣除生命时停止）
改为：
对决/看破的伤害提升30%，命中后就会再重复一次，但每一次都会损失自身20%最大生命值的血量，（无法扣除生命时停止）
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士气池转到噩梦池【剥削】
原效果：
每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性
改为：
每当格挡/闪避时，窃取攻击方1点全属性，但每次窃取成功后最大生命值上限-10%
**本次更新没有设计【双重纹章】，所有相关的双重纹章都会暂时隐藏，待下次优化更新时将会放出所有双重纹章，敬请期待！
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