（0.28）2月25日定期更新

骑士专属异常【麻痹】（【眩晕】+【易伤】） 原效果： 无法命中，受到攻击时防守/魔防降为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数 改为：自身造成伤害变为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数 （且施加【麻痹】后不再移除原有【易伤】）

更换了第一章精英熊的血脉 更换了第一章精英豹的血脉 更换了第三章精英刺客的血脉

为了新人更好的过渡，普通模式改为固定地图路线 现在起普通模式也会出现岩浆、毒池地形 热度1词条改为“随机的地图路线”

_

_

新增防守池【并肩】 回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+1 回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+2 回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+3

_

_

新增防守池【帝国指令】

其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手（每回合一次）

每当其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手

生命池【铜制鳞片】

原效果：每当受到战斗伤害后，获得2荆棘

每当受到战斗伤害后，获得3荆棘

改为：

每当被暴击后，获得2荆棘

每当被暴击后，获得3荆棘

防守池【屹立不倒】改为紫色

原效果：

获得坚硬时，防守/魔防额外提升5%

获得坚硬时，防守/魔防额外提升7%

获得坚硬时，防守/魔防额外提升10%

改为史诗纹章（紫）：

获得坚硬时，防守额外+1

获得坚硬时，防守/魔法额外+1

魔法池【火山喷发】

原效果：

场上任意单位被施加燃烧时，会在脚下生成岩浆地形

场上任意单位被施加异常时，会在脚下生成岩浆地形

改为：

场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆地形

场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆、毒池地形

技巧池【专注】

原效果：

若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+20%

若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+30%

改为：

若目标已受伤，自身暴击率+25%

若目标已受伤，自身暴击率+25%、暴击伤害+50%

技巧池【烈焰】

原效果：

战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果

改为史诗纹章（紫）：

对决、看破暴击后在敌方身上产生燃烧效果

战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果

防守池【无畏】

原效果：

每当受到伤害时，产生坟地，并且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）

改为史诗纹章（紫）：

每当受到伤害时在脚下生成坟地地形

每当受到伤害时在脚下生成坟地地形，且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）