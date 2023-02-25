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The Book of Warriors update for 25 February 2023

（0.28）2月25日定期更新

Share · View all patches · Build 10637153 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

  • 为了新人更好的过渡，普通模式改为固定地图路线
    现在起普通模式也会出现岩浆、毒池地形
    热度1词条改为“随机的地图路线”

  • 通用天赋【启动资金】解锁碎片由75→50

  • 牧师、法师、重甲的移动距离由2→3

  • 降低【逃亡时刻】守卫的移动力

  • 更换了第一章精英熊的血脉
    更换了第一章精英豹的血脉
    更换了第三章精英刺客的血脉

  • 削弱第三章BOSS将军的主动技
    削弱第三章BOSS将军的祭坛效果

  • 增益效果【坚硬】
    原效果：每层坚硬会使防守/魔防提升5%，回合开始时移除1层，最大层数20
    改为：每层坚硬会使防守/魔防+1，回合开始时移除1层，最大层数20

  • 增益状态【荆棘】
    原效果：每层荆棘会造成自身10%最大生命值的真实伤害，受到战斗伤害时移除所有层数，最大层数10
    改为：受到战斗伤害时每层荆棘会对敌方造成自身10%最大生命值的真实伤害，生效时移除1层，最大层数10

  • 异常状态【易伤】
    原效果：每层易伤会使防守/魔防降低5%，回合开始时移除1层，最大层数20
    改为：每层易伤会使防守/魔防-1，回合开始时移除1层，最大层数20

  • 异常状态【燃烧】
    原效果：回合开始时，清空所有护盾并且扣除X点生命值（X=燃烧层数），燃烧层数每回合+1
    改为：回合开始时清空所有护盾，每层燃烧扣除1点生命值，然后移除1层

  • 骑士专属异常【麻痹】（【眩晕】+【易伤】）
    原效果：
    无法命中，受到攻击时防守/魔防降为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数
    改为：自身造成伤害变为0且必定被暴击，持续1回合，无法叠加层数
    （且施加【麻痹】后不再移除原有【易伤】）

纹章调整

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稀有纹章（蓝）

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  • 新增防守池【并肩】
    回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+1
    回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+2
    回合开始时，若临近格存在友方，则双方坚硬+3

  • 防守池【守护】
    原效果：
    每当受到异常状态时，防守+1
    每当受到异常状态时，防守+2
    每当受到异常状态时，防守+3
    改为：
    处于异常状态时，防守+20%
    处于异常状态时，防守+30%
    处于异常状态时，防守+40%

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史诗纹章（紫）

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  • 新增防守池【帝国指令】
    其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手（每回合一次）
    每当其他队友击杀敌方时，自身召唤一名帮手

  • 生命池【铜制鳞片】
    原效果：每当受到战斗伤害后，获得2荆棘
    每当受到战斗伤害后，获得3荆棘
    改为：
    每当被暴击后，获得2荆棘
    每当被暴击后，获得3荆棘

  • 防守池【屹立不倒】改为紫色
    原效果：
    获得坚硬时，防守/魔防额外提升5%
    获得坚硬时，防守/魔防额外提升7%
    获得坚硬时，防守/魔防额外提升10%
    改为史诗纹章（紫）：
    获得坚硬时，防守额外+1
    获得坚硬时，防守/魔法额外+1

  • 魔法池【火山喷发】
    原效果：
    场上任意单位被施加燃烧时，会在脚下生成岩浆地形
    场上任意单位被施加异常时，会在脚下生成岩浆地形
    改为：
    场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆地形
    场上任意单位被施加异常时，会在随机空地生成岩浆、毒池地形

  • 技巧池【专注】
    原效果：
    若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+20%
    若目标已受伤，自身暴击率/暴击伤害+30%
    改为：
    若目标已受伤，自身暴击率+25%
    若目标已受伤，自身暴击率+25%、暴击伤害+50%

  • 技巧池【烈焰】
    原效果：
    战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果
    改为史诗纹章（紫）：
    对决、看破暴击后在敌方身上产生燃烧效果
    战斗伤害暴击后在敌方身上产生燃烧效果

  • 防守池【无畏】
    原效果：
    每当受到伤害时，产生坟地，并且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）
    改为史诗纹章（紫）：
    每当受到伤害时在脚下生成坟地地形
    每当受到伤害时在脚下生成坟地地形，且坟地的数量和效果可以叠加（至多3次）

  • 技巧池【亢奋】
    原效果：
    溢出的命中率全部添加至暴击率
    改为史诗纹章（紫）：
    若命中率高于100%，则溢出部分的一半用于降低敌方格挡率
    若命中率高于100%，则溢出部分全部用于降低敌方格挡率

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传说纹章（橙）

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  • 新增士气池【满腹荆棘】
    每当场上的地形被破坏时，荆棘+1，若是建筑地形被破坏，荆棘+2

  • 防守池【挂机仔】
    原效果：
    若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害
    改为：
    若本回合没有进行对决/看破，下回合造成的战斗伤害附加100%防守属性的真实伤害

  • 生命池转技巧池【善变】
    原效果：
    每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，基础最大生命值会在15~40之间随机变幻
    改为：
    每一点最大生命值都会添加至暴击率，但每回合开始时，最大生命值会在20~50之间随机变幻

  • 技巧池【心眼】
    原效果：
    暴击倍率提升至3倍
    改为：
    暴击倍率提升至4倍，但未暴击时伤害-50%

  • 速度池【迅捷步伐】
    原效果：
    闪避时，往后退一格，并获得连击+1
    改为：
    每当闪避时连击+1，并且在脚下生成草地地形

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噩梦纹章（红）

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  • 【双刀流】：
    原效果：
    无法使用所有主动技，但每回合拥有2次行动机会
    改为：
    技能冷却时间翻倍，但每回合拥有2次行动机会

  • 【狂轰滥炸】
    原效果：
    对决/看破的伤害提升35%，只要敌方没有格挡/闪避就会再重复一次，但每一次都会损失自身20%最大生命值的血量，（无法扣除生命时停止）
    改为：
    对决/看破的伤害提升30%，命中后就会再重复一次，但每一次都会损失自身20%最大生命值的血量，（无法扣除生命时停止）

  • 士气池转到噩梦池【剥削】
    原效果：
    每当格挡时，窃取敌方1力量/魔法和技巧属性
    改为：
    每当格挡/闪避时，窃取攻击方1点全属性，但每次窃取成功后最大生命值上限-10%

**本次更新没有设计【双重纹章】，所有相关的双重纹章都会暂时隐藏，待下次优化更新时将会放出所有双重纹章，敬请期待！

欢迎加入官方QQ聊天群，有温柔的大佬带你开荒，更有肝帝制作组陪你25H聊天~QQ群号：901011256**

Changed files in this update

Depot 2111861
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