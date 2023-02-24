v1.2.4 Beta Genral Update

2月25日 v1.2.4 Beta 综合更新

敌人

新增普通敌人单位「颠茄人偶」和「妖狐」，一些普通敌人组队进行了调整。

「溺水少女」的精准攻击伤害降低了2点。

比那名居天子Boss战专属音乐：剑光之阵。

最终敌人新增道具「散发邪气的挂坠」，这个道具从第一回合时就可以被随机获取，这样她具有三种开局的可能性了。

最终敌人的表现进一步提升。

事件

新增事件「赫卡提亚：应援偶像」、「物部布都：预知未来」。

卡牌

大量卡牌添加了演出和音效表现。

引入新的卡牌关键字：回响——打出这张卡牌后获得一张复制。

一些卡牌在升级后具有回响：「充能转化」、「调换魔法」、「回到未来」、「炉心融解」

新增咲夜卡牌：「出行准备」、「时停侦探」、「吸血鬼猎手」、「过早的埋葬」、「破碎的时间线」、「追查真凶」、「咲夜的正确用法」。

修复了一个问题，该问题导致玩家在拥有2点彩色基础法力，而没有无色基础法力时，可以错误地获得「无秽的世界」。

现在复制品的卡牌，牌框体带有一点透明度。

卡牌数值：防御牌的全面调整

我注意到，一些非初始的防御牌，防御数值比起初始卡牌提升很小。

这是一个复杂的历史遗留问题，我试图在这次更新中解决此问题。

初始防御牌的数值由5/8和10/14调整为5/7和10/13。

大部分非初始防御牌的防御值有所提高，本列表不再一一列出。

「净身仪式」现在升级前就可以选择放逐的目标。

「飞刀弹射」升级后额外提高2点伤害。

「准备宴会」现在不会返还法力。

「忠实的仆从」现在初始会就暂塑为0费，升级提高护盾值。

造形术系列卡牌费用从1U提高至2U，效果相应提升。

我会在后续一段时间观察这次防御牌的数值调整，并以此为基础调整敌人的攻击伤害。

其它

灵梦符卡「八方鬼缚阵」获得护盾数量受到灵力的加成。

拥有哆来咪给的「境界感知仪」之后，与八云紫不会再进行对话。

现在山城高岭处移除卡牌服务的价格，只受到次数和「捕梦网」的影响。（以前会受到「会员卡」，难题之类的百分比增减影响）