封神纪OL - 9.1.3更新记录

封神记OL 【9.1.3 】版本更新记录

1.修复琅琊树王外观、属性问题

2.修复殉命之殇特效属性问题

3.修复精血兑换异常问题.

4.修复其他职业使用魔化技能时不显示的问题

5.修复青莲宝色钗等绝大部分法宝被动属性无效问题.并修复每级提升伤害显示的具体数值

6.修复范围灵气类法宝技能等级伤害异常问题.

7.修正关于秘境100修低于、炼狱掉落钥匙的问题，实际是需要101

8.辅助F12中新增隐藏怪物选项.

9.调整辅助F12面板的画框比例.后续将新增更多功能开关.

10.琅琊树王技能修改新增：枯木诀、化木诀、树界降临.

11.修正渡劫台需要290级才能去前往的问题.

12.修复祖玛秘宝碎片图标丢失问题.

13.修复祖玛引妖石剩余1次时无法使用的问题.(老引妖石剩余次数无法使用.)

14.修复元婴点数异常问题，正常玩家元婴后才会获得元婴点，洗炼时将恢复正常，不要再问！(突破元婴境时也会正常.)

15.修复灵缈园采集药草时年份过少的问题.

16.提高魂婴果产出 以及种子出售时会有概率获得魂婴果种子

17.修复星瀚、灿烂的附加伤害和附加护甲加成属性异常问题.

18.洞府残令爆率提高2倍.

19.宗门任务奖励的灵石不再进行绑定.

20.新增道具明清灵液,可通过天南灵石换取(10)，每次使用会累积1点明清灵目的效果并暂时获得相应能力，当使用100次时即可获得明清灵目神通，默认就可以获得该能力.

21.商场加入炼丹心得，使用后可提高10级炼丹术术（只可元宝购买，不要问绑定，想白嫖还是老实炼丹或花经验和金币去提升炼丹术）

22.天南客栈取消增强唤灵石的出售，新增明清灵液出售.

23.钦天猛虎甲支持特效转移.

24.修复疾风剑豪外职业也可以穿戴套装有效果

25.修复金钟罩显示学习后全服通知的问题.

26.新增气运活动：铸器谷遗址出世，里面存在着一些上古遗迹，据说是上古时期的炼器宗门，精通炼制法器、法宝的宝物，后炼制出玄天之物惹出事端引起上位界面注意最终将其宗门震碎打入虚空，每百年会

由裂缝缺口混乱时一定时间内供修士进入探宝，时间一过又会遁入虚空，所有生灵将在虚空中陨落.