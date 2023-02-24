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兜仙 update for 24 February 2023

兜仙炼丹系统上线！

Share · View all patches · Build 10629737 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次兜仙更新内容如下：

1、优化服务端稳定性。

2、开放部分物品在乾坤袋中直接右键使用。

3、开放药材种植

4、开放药材祈愿石碑

5、属性页增加抗药属性值

6、新增丹方制作系统

7、新增炼丹系统

8、限制自由交易在炼气五段之后方可交易(后台查询有人通过新手礼包刷灵石，故而作出调整限制。)

9、更换元域传送区域

10、新增临时气运值功能

11、新增按住Shift键加速跑步功能。

Changed files in this update

Depot 2096472
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