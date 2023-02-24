本次兜仙更新内容如下：
1、优化服务端稳定性。
2、开放部分物品在乾坤袋中直接右键使用。
3、开放药材种植
4、开放药材祈愿石碑
5、属性页增加抗药属性值
6、新增丹方制作系统
7、新增炼丹系统
8、限制自由交易在炼气五段之后方可交易(后台查询有人通过新手礼包刷灵石，故而作出调整限制。)
9、更换元域传送区域
10、新增临时气运值功能
11、新增按住Shift键加速跑步功能。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
本次兜仙更新内容如下：
1、优化服务端稳定性。
2、开放部分物品在乾坤袋中直接右键使用。
3、开放药材种植
4、开放药材祈愿石碑
5、属性页增加抗药属性值
6、新增丹方制作系统
7、新增炼丹系统
8、限制自由交易在炼气五段之后方可交易(后台查询有人通过新手礼包刷灵石，故而作出调整限制。)
9、更换元域传送区域
10、新增临时气运值功能
11、新增按住Shift键加速跑步功能。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update