各位久等了！在漫长的一年准备之后，妖怪世界的电商平台终于更新到了2.0版本！

在2.0版本里面，我们加入了全新的游戏内容：

新模式：自由模式

再也不用烦恼在剧情模式里一心想发财的时候被已经看过的剧情打断了。

为了方便大家下载，自由模式已经自动添加到本体游戏内。

只需要在STEAM里选择更新游戏本体，更新完成后就可以看到如下选择模式的界面了！



新故事：夫妻店剧情包

对于希望看到角色们后续故事的店主，当然，您的心愿就是我们妖怪平台的追求，全新的剧情DLC已经上线，您可以在自由模式里继续体验后续故事了。

剧情包的故事一般需要您亲自触发才能推进，通过选择平时的“聊天”和外出、周末的“与角色相处”来进行故事。因此如果只是想要体验自由模式，不进行对应操作即可。

https://store.steampowered.com/app/2274630/Bunny_eShop__The_After_Story/

设定集

设定集也同步更新到了2.0版本，在原版的基础上，追加了剧情包的设定和CG图。

购买设定集的各位店主，在体验了游戏新内容之后，也别忘了打开设定集看看哟！

最后，再次感谢各位店主一直以来的支持！><

