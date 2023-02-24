親愛的玩家：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將

於2月24日15:00-16:00(UTC+8)進行伺服器臨時停機與資料更新。

請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容如下：

【調整】

1.暫時移除部份魍魎戰鬥事件，避免伏印攻擊造成戰鬥卡住

2.優化五行源石領取機制，避免缺漏

3.增加領地可利用引路符返回酒館

4.通關五章並推進「不歸人」任務後，增加譙方對話：關閉禁止傳送

若在切回伏策隊伍時因連線異常導致限制傳送未關閉者，可藉此功能恢復傳送

【修正】

1.望溪村考核的區域累積戰鬥與寶箱異常

2.移除五章結束藏花樓陶鴦有支線選項導致卡住

3.領地部分角色進行委託時兌換商店閃退

4.石博煢骰出242等狀況時重骰規則錯誤

5.主線夢迴劇情語音重複播放

6.部份主線部份劇情演出後角色位置錯位導致觀看異常

7.李牧技能"冽鷹寒星．覺"說明錯誤（多一個剛字）

8.土晶礦場"大陰土魍魎"的狀態圖示及說明錯誤

9.望溪村、承爻木茶桶無法領取愛心茶

10.五行礦場戰鬥結束未結算前離開傳點導致畫面卡住問題

11.五行礦場出現TPose繪卷靈