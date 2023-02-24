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逐鹿 update for 24 February 2023

1.7.6

Share · View all patches · Build 10626318 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、增加自创武将可以配置一项专属兵种的功能（长按可查看兵种属性和特性）；
2、增加委任状态可以探索和本地登庸的功能；
3、增加建立剧本时可批量操作自创武将的功能；
4、降低赏赐为每次100资金/人，并且每赏赐一人需要一个行动力；
5、增加军师推荐赏赐功能；
6、优化地图左侧迷雾边界位置过小的问题；
7、更换孙尚香头像与立绘；
8、提高“关”分摊伤害的程度；
9、提高先登死士的基础攻击属性；
10、降低机械类兵种的基础攻击属性，提升攻城专精、机械兵种技能伤害以及对应的培养能力；
11、修复武将因历史事件可能产生反复自立的问题；
12、修复远程兵触发顺风后可能产生动态效果丢失的问题；
13、修复武将在流放时扣除行动力显示错误的问题；

Changed files in this update

Depot 1984721
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