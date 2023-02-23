V1.0.1补丁说明

错误修复：

修复了装备了元素法杖的萌萌在攻击时有时会导致游戏卡死的错误。

修复了铁砧公主在五修法师天赋下释放元素流汇额外攻击有时会导致游戏卡死的错误。

修复了当萌萌、小咸鱼和铁砧公主不在队伍中时，某些的对话依然会出现他们的错误。

修复了在与龙宫火蝠战斗后，与其他敌人战斗可能出现战斗中断的错误。

修复了铁砧守护者成就无法完成的错误。

地图与任务：

调整了部分文本。

调整了部分音乐的声音大小。

现在萌萌在第二次入队时会升3级。

角色与技能：

现在萌萌和铁砧公主的绝大部分武器的普攻造成法攻2-目标法防1的法术伤害，原为普攻造成物攻2-目标物防1的法术伤害。

铁砧公主：

承天载物现在消耗85点法力，原为消耗90点法力，现在使1个友方角色恢复法攻7+30%目标已损失生命值的生命，原为使1个友方角色恢复法攻6+30%目标已损失生命值的生命。

恶魔之吻现在在释放4次后用恶魔之咬永久代替恶魔之吻，原为5次。

恶魔之咬现在在释放2次后用恶魔之怒永久代替恶魔之咬，原为3次。

怪物与怪群：

调整了所有怪群的怪物站位，使他们尽可能集中在屏幕左侧三分之一分界线的位置，并且生命条不会与玩家生命框产生冲突。

“造物者”：

现在额外掉落魔灵精和单簧管。

物品与装备：

新增单簧管，造成法攻+130，普攻不产生特技而是消耗至多20%当前生命，将消耗生命值的20%转化为自身法力和特技。

名剑·司马现在使暴击+3%，每回合产生3点特技，原为使暴击+5%，每回合产生5点特技。

火抗鞋现在使火抗+20%，原为使火抗+30%。

名剑·司马的售价现在是50金，原为30金。

鱼肠剑的售价现在是30金，原为60金。

萨弗拉斯现在使物攻+140，原为使物攻+150。

大力神之剑现在使物攻+150，物防+75，暴击伤害+50%，原为使物攻+200，物防+100，暴击伤害+100%。现在大力神之剑售价为3000金，原为10000金。

全能魔棒现在使通用武器，原为法杖，现在额外使速度和幸运+6。

维和者左轮手枪现在普攻产生5点特技。

天命的售价现在是2000金，原为1000金。

扬琴现在不再使暴击+8%。

禁忌乐章现在使法攻+110，原为使法攻+100。