[NAFO]Added a fella in the Bazaar.

[NAFO]The fella can provide you with some information about NAFO and the Russian Invasion of Ukraine.

[NAFO]The fella can provide you the direct links to some websites where you can make donations to Ukraine.

【NAFO】在巴扎加入了一只柴犬

【NAFO】他会告诉你一些关于NAFO,以及罗刹入侵乌克兰有关的事情。

【NAFO】他会提供给你一些可以为乌克兰捐款的网站。