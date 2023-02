[PlayTest v7] Update 20230223

Hello! This is the PlayTest v6 changelog.

I don't have enough time to translate it right now. Sorry for the inconvenience!

【此次更新的重点】

如上次更新日志中所预告的那样,此次更新仍以改版为主。

战场道具重做。

大幅调整各项关卡相关数值曲线。

新增一项机制“生命流失”,并调整了游戏中与此有关的内容。

全面提升了现有升级的强度。

【下个版本更新预告】

游戏的改版已完成大半,自下个版本开始,更新将以新内容为主。

许多新升级、新机体、新难度选项。

【零零散散的其它更新内容】

在部件、模组、难度选项的Tooltip中,其解锁条件现在仅在未解锁时显示。

多层挑战:原先的小兵生成速率增幅,改为由小兵生成速率与关卡时间长度分摊(两个都是Sqrt)。

关卡时间长度由每层成长+3秒降低为+1秒,最大值由 21层抵达90秒 降低为 31层抵达60秒。

击杀小兵所带来的关卡进度推进,由 [ 1/3 / 小兵生成速率 ] 提升至 [ 1/2 / 小兵生成速率 ]。 (在100%小兵生成速率下,平均每秒生成2个小兵)

战场道具的生成不再有每层1个的数量限制,而是与时间有关,每次的生成间隔在6秒~18秒之间(平均12秒)。

暂时移除了部分体型较大或者移动速度为0的小兵(因为之前移除了小兵的射击能力,它们已不再具备存在意义),待未来全体小兵回炉重制。

重做了战场道具的内容。由原先的 [ 基础 稀有 史诗 传说 ] 4个品质压缩为 [ 初级 中级 高级 ] 3个品质,并且强度全面提升。三个品质的权重比为12:4:1,强度比为1:3:9。

现有的战场道具类升级的效果,依据品质压缩而作了相应变更。

移除特殊属性及相关天赋:榴弹体积、地雷数量、导弹数量、战场道具数量。

新增属性“造成伤害”,影响玩家对敌人造成的所有伤害。

新增“造成伤害”与“承受伤害”的天赋,暂时隐藏哨兵相关天赋,将特殊属性相关天赋合并至同一列。

更改天赋界面的UI显示,现在会通过进度条的形式来显示当前等级与最大等级,不再通过文本显示等级,而是通过文本显示消耗。

优化导弹/榴弹描述中关于属性继承的描述。

新增机制 生命流失:无视护盾而直接失去生命值、不致死、不受“承受伤害”属性影响。

难度选项 生命流失:对自己造成伤害→受到生命流失伤害,分数x125%→x120%。

升级 防御型导弹:触发条件由受到伤害改为失去生命值。

守护者模组 荆棘屏障:护盾上限x120%→护盾上限+1 (上个版本中忘了更改),移除 攻击力x120%,释放技能时对自己造成5点伤害→敌人碰撞屏障时玩家受到1点生命流失伤害。

炮手模组 火力过载:对自己造成5点伤害→受到5点生命流失伤害。

毁灭者模组 生命之力:效果重做,基于生命上限提高毁灭者技能的爆炸伤害与爆炸范围,但毁灭者技能对自己造成的伤害提升至10点。

图鉴中暂时隐藏了尚无升级的升级类型。

将守护者屏障的碰撞体类型改为触发器,从而修复了一面屏障能在瞬间同时击退无数个敌人的问题。

升级的“刷新”机制更名为“重掷”。

各处“体型”均更名为“体积”。

新增机制:当场上敌人数量较少时,暂时加快敌人刷新与关卡时间流逝的速率。

随机强化重做:释放了此前暂时禁用的一些属性。提高了随机强化的综合强度,并且存在降低属性以提高其它属性的情况。

现有升级的强度全面提高,部分升级的机制细节有所修改。

重做敌人生命值成长曲线,41层以前的难度提升,41层以后的难度降低,在11层、21层、31层时敌人生命值会有一个中等幅度的跃升。31层后敌人生命的成长速度得到限制。

更改升级界面的布局。更进一步的设计细节与屏蔽升级的功能将于未来版本中更新。

用于排行榜区分数据的版本号从v0.0.9提升至v0.0.10。

因版本变更较大,已清除旧版本排行榜数据。