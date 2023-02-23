Hotfix(2023/02/23)

『更新內容』：

※系統：

1.修正魅兒成就【飢魂轆轆】、【餓靈纏身】與赫莉娜成就【和平之路】、【永不放棄】達成後無法領到獎勵的問題

※遊戲模式相關：

1.暫時開放【闖關模式TPGS版】於自訂模式中(可以透過密碼開啟遊玩)

2.更換【練習模式】假人為小兵隊長，之前的小兵辭職了

3.優化【練習模式】中的【重製角色位置】按鈕的效果，現在敵人會自動列隊排排站了

※遊戲性調整：

赫莉娜：

1.修正天賦【烈獅玃咬】對目標進行抓取期間，使用技能【空間隔斷】可以永久抓取目標的問題

2.修正天賦【烈獅玃咬】可以無視霸體抓取的錯誤

3.修正天賦【怒獅狂擊】的詳述字體顏色錯誤

4.修正技能【隔空防壁】施放時無法配合方向鍵改變生成位置的問題，並在技能敘述中補上說明

5.修正天賦【斷空·零式】特效與傷害範圍不符的問題

6.修正天賦【技巧打擊】特效消失的問題

7.稍微調大墊步攻擊的攻擊範圍，使其更符合視覺

8.調整部分擊飛攻擊(終結攻擊-前擊飛、技能【獅踏突擊】、天賦【烈獅玃咬】- 衍生【獅踏突擊】)可以使用墊步取消的時間點，讓後續的攻擊更好銜接

9.修正覺醒受身特效錯誤的問題

10.修正天賦【烈獅玃咬】- 衍生【昇爪撈斬】不會給予受身值的問題

11.修正天賦【斷空·旋裂】的特效錯誤的問題

12.修正魔力不足無法使用招式時，圖示顯示不正確的問題