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合金突变 Playtest update for 22 February 2023

******2月22日更新内容：

Share · View all patches · Build 10609920 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

融合技能的元素标记改成2个元素兼有
削弱单手剑-雷普攻-雷球的伤害
避难所2的小地图bug修复
234章源银行增加回血50%的包
副作用 道具的数值调整
木箱子的碰撞等修改，修复角色无法掉到地上的bug
增加了攻击自动锁定的距离
攻击力加成百分比道具，显示计算后的值
长枪-火技能修改机制，不需要按2次按键
长枪-火普攻修改机制
修复新武器、三阶技能、boss技能的元素属性
修复第三章一个电梯可能会卡死的bug

持续在地图中增加美术细节

Changed files in this update

合金突变 Playtest Content Depot 1926141
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