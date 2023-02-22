2月22日更新内容：

融合技能的元素标记改成2个元素兼有

削弱单手剑-雷普攻-雷球的伤害

避难所2的小地图bug修复

234章源银行增加回血50%的包

副作用 道具的数值调整

木箱子的碰撞等修改，修复角色无法掉到地上的bug

增加了攻击自动锁定的距离

攻击力加成百分比道具，显示计算后的值

长枪-火技能修改机制，不需要按2次按键

长枪-火普攻修改机制

修复新武器、三阶技能、boss技能的元素属性

修复第三章一个电梯可能会卡死的bug

持续在地图中增加美术细节