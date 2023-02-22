2023年2月22日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2023年2月22日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.2月22日—2月28日开放“采风道具用不停、疯狂团购拼不停、寻仙护符惊天动、幸运装扮半价售”活动。

2.开放化神、登仙境界玩法。

3.调整VIP商店部分道具的售价和数量。

4.优化玄兽等级限制，高于角色等级的玄兽可以加入列表但无法出战。

5.修正游戏助手打开异常的问题。