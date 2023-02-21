《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.9版本更新公告

功能优化：
1、NPC属性修改
2、大地图增加更多巡游魔物
3、卧云坡增加Boss【罗刹】，白猿山增加Boss【邪修】
4、调整双修冷却时间为30天，双修好感度要求增加
5、削弱Boss【玉麒麟】【阿傍】【嗔怒罗刹】属性
6、玉麒麟副本怪物数量降低
7、部分引导弹窗内容优化
8、优化城镇建筑界面按钮排序
9、优化部分道具描述文本
BUG修复：
1、修复宗门小比无法进行的bug（需重新报名）
2、修复随机事件掉落显示错误
3、修正部分错别字
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
功能优化：
1、NPC属性修改
2、大地图增加更多巡游魔物
3、卧云坡增加Boss【罗刹】，白猿山增加Boss【邪修】
4、调整双修冷却时间为30天，双修好感度要求增加
5、削弱Boss【玉麒麟】【阿傍】【嗔怒罗刹】属性
6、玉麒麟副本怪物数量降低
7、部分引导弹窗内容优化
8、优化城镇建筑界面按钮排序
9、优化部分道具描述文本
BUG修复：
1、修复宗门小比无法进行的bug（需重新报名）
2、修复随机事件掉落显示错误
3、修正部分错别字
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update