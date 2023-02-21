《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.9版本更新公告

功能优化：

1、NPC属性修改

2、大地图增加更多巡游魔物

3、卧云坡增加Boss【罗刹】，白猿山增加Boss【邪修】

4、调整双修冷却时间为30天，双修好感度要求增加

5、削弱Boss【玉麒麟】【阿傍】【嗔怒罗刹】属性

6、玉麒麟副本怪物数量降低

7、部分引导弹窗内容优化

8、优化城镇建筑界面按钮排序

9、优化部分道具描述文本

BUG修复：

1、修复宗门小比无法进行的bug（需重新报名）

2、修复随机事件掉落显示错误

3、修正部分错别字