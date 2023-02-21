 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

浮生箓2：九九行歌 update for 21 February 2023

《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.9版本更新公告

Share · View all patches · Build 10600488 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

功能优化：
1、NPC属性修改
2、大地图增加更多巡游魔物
3、卧云坡增加Boss【罗刹】，白猿山增加Boss【邪修】
4、调整双修冷却时间为30天，双修好感度要求增加
5、削弱Boss【玉麒麟】【阿傍】【嗔怒罗刹】属性
6、玉麒麟副本怪物数量降低
7、部分引导弹窗内容优化
8、优化城镇建筑界面按钮排序
9、优化部分道具描述文本

BUG修复：
1、修复宗门小比无法进行的bug（需重新报名）
2、修复随机事件掉落显示错误
3、修正部分错别字

Changed files in this update

Depot 1934081
  • Loading history…
Depot 1934082
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link