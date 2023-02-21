【更新公告】0222更新內容

親愛的玩家：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於2月22日10:00-14:00(UTC+8)進行伺服器停機與版本更新。請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

★★重點更新項目如下★★

▼開放主線第五章：太虛幻境

已完成第四章主線的玩家，請於藏花樓二樓推進主線任務。

隨主線推進，將開放大型系統：承爻木經營。

新增通過四章滿意度問卷，請少俠們填寫，提供寶貴意見。

▼活動任務：不歸人開放

於伏策忙碌於各項任務期間，洛陽出現神秘刺客，造成皇城貴冑人心不安；此刺客逃避追捕時躲入藏花樓，進而引發了一連串的動亂…而此時挺身而出的是連山閣的少閣主譙方！

活動期間：2/22維護後開啟

觸發地點：藏花樓暗閣 譙方

備註：此任務為譙方限定！期間將可操作譙方推進冒險。

▼活動商店：每日字簡兌換 下架

杏花藥田紅葉的每日兌換將於五章承爻木主線開放後關閉。

兌換商店將轉往承爻木商店繼續提供每日30字簡的兌換。

▼開放圖鑑：地圖誌、繪卷

地圖誌：記錄各區怪物弱點、設施與景點圖

繪卷：回顧任務期間看過的CG圖

【重要調整：記憶體優化】

1.調整資源載入與釋放的時機

2.調降整體音檔取樣率、場景貼圖大小與面數

【優化】

1.進入巢穴時自動補滿全隊體力及真氣

2.增補三章藏花樓主線自由時間伙伴短劇情的語音

3.西園軍營補增休息區、便當、寶箱

4.「土撥的毛」說明文字正式化

備註：此道具為戰鬥資料異常時的判定道具，若僅取得一兩件無須擔憂

【調整】

1.因應五章開放，廢史深淵連通方式隨主線調整改變

2.調整法寶「引路符」圖像，原圖像將用於五章法寶「隱身符」

3.取得字簡時，主介面上方的提示仍為字簡玉簡總和

【修正】

1.修正遺跡滅燼3-8無法繼續推進問題

2.修正巢穴加成打怪、寶箱數量超過巢穴設定問題

3.修正考核：西園軍營無法完成問題

4.修正於藏花樓大廳召喚會有NPC殘留問題

5.修正第三章後從小漁村回洛陽的傳送位置問題

6.修正圖鑑與文本「丫頭」等時代背景錯誤用詞