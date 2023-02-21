【更新公告】0222更新內容

親愛的玩家：
為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於2月22日10:00-14:00(UTC+8)進行伺服器停機與版本更新。請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。
★★重點更新項目如下★★
▼開放主線第五章：太虛幻境
已完成第四章主線的玩家，請於藏花樓二樓推進主線任務。
隨主線推進，將開放大型系統：承爻木經營。
新增通過四章滿意度問卷，請少俠們填寫，提供寶貴意見。
▼活動任務：不歸人開放
於伏策忙碌於各項任務期間，洛陽出現神秘刺客，造成皇城貴冑人心不安；此刺客逃避追捕時躲入藏花樓，進而引發了一連串的動亂…而此時挺身而出的是連山閣的少閣主譙方！
活動期間：2/22維護後開啟
觸發地點：藏花樓暗閣 譙方
備註：此任務為譙方限定！期間將可操作譙方推進冒險。
▼活動商店：每日字簡兌換 下架
杏花藥田紅葉的每日兌換將於五章承爻木主線開放後關閉。
兌換商店將轉往承爻木商店繼續提供每日30字簡的兌換。
▼開放圖鑑：地圖誌、繪卷
地圖誌：記錄各區怪物弱點、設施與景點圖
繪卷：回顧任務期間看過的CG圖
【重要調整：記憶體優化】
1.調整資源載入與釋放的時機
2.調降整體音檔取樣率、場景貼圖大小與面數
【優化】
1.進入巢穴時自動補滿全隊體力及真氣
2.增補三章藏花樓主線自由時間伙伴短劇情的語音
3.西園軍營補增休息區、便當、寶箱
4.「土撥的毛」說明文字正式化
備註：此道具為戰鬥資料異常時的判定道具，若僅取得一兩件無須擔憂
【調整】
1.因應五章開放，廢史深淵連通方式隨主線調整改變
2.調整法寶「引路符」圖像，原圖像將用於五章法寶「隱身符」
3.取得字簡時，主介面上方的提示仍為字簡玉簡總和
【修正】
1.修正遺跡滅燼3-8無法繼續推進問題
2.修正巢穴加成打怪、寶箱數量超過巢穴設定問題
3.修正考核：西園軍營無法完成問題
4.修正於藏花樓大廳召喚會有NPC殘留問題
5.修正第三章後從小漁村回洛陽的傳送位置問題
6.修正圖鑑與文本「丫頭」等時代背景錯誤用詞
Changed depots in alpha branch