PATCH NOTES V2.0

[All] Added a single-player Classic Score Attack Mode in EFFECT MODES.

NTSC/PAL GAME SPEED options are available.

[All] Added Zone Marathon mode in EFFECT MODES.

A new version of Marathon mode with the Zone mechanic.

[All] Added Endless option to Master Mode in EFFECT MODES.

Enabling this will disable any line or time limits.

[All] Added Endless option to Purify Mode in EFFECT MODES.

Enabling this will disable any line or time limits.

Other minor adjustments and bug fixes.

[All] EFFECT MODESにシングルプレイ用のクラシックスコアアタックを追加。

GAME SPEEDをNTSC方式、PAL方式に切り替えてプレイすることが可能です。

[All] EFFECT MODESにZONEマラソンを追加。

従来のマラソンモードをZONEを使ってプレイします。

[All] EFFECT MODESのマスターのゲーム開始時の設定にENDLESSを追加。

オンにすることでゲームオーバーになるまでプレイし続けることができます。

[All] EFFECT MODESの浄化のゲーム開始時の設定にENDLESSを追加。

オンにすることでゲームオーバーになるまでプレイし続けることができます。

その他、軽微な問題修正と調整。