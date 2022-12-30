CURSE CRACKERS 1.1 HALTED DAWN

ENJOY SOME NEW POSTGAME CONTENT AND CHALLENGES AS WELL AS QUALITY OF LIFE TWEAKS / FIXES.
-ADDED CHECKPOINT TO CRYPT 1
-GRAMMAR PASS
-ARDAS WILL NO LONGER SCORE DURING THE CUTSCENE. HE HAS BEEN PROPERLY SCOLDED FOR CHEATING.
-FIXED ODD COLLISION RUINS 3
-FIXED SPIKES 5-1
-CHIME WILL NO LONGER MAKE A CERTAIN ARTIFACTS NOISES AFTER UNEQUIPPING IT
-FIXED TWO WRONG TILES SWAMP 5
-BARRELS NOW CORRECTLY POP WHEN PUT INTO COLLISION
-START BUTTON DURING CONVERSATIONS WILL NOW SKIP THE CURRENT 'CHAT BLOCK'
-IS SOMEONE ACTUALLY READING THIS?
-STOPWATCH WILL NOW BRIEFLY PAUSE THE TIMER WHEN KILLING ENEMIES
-SNEEZERS AND PITCHERS NOW ONLY MAKE NOISE WHEN NEARBY
-MODIFIED ARCADE AND TIMER APPEARENCE IN THE HUD
-ADDED A VISUAL CUE WHEN SPEED MEDALS ARE FAILED
-FIXED TILES IN TUTORIAL
-LORE
-NORMALIZED OVERWORLD NUMBERS
-ELITE FEATS
-BANNERS
-MIRRORS
-NEW NPCS
-NEW QUEST
-NEW BOSS(ES?)
-FOLLOW UP TO POSTGAME ENDING
-SPICED UP ARCADE
-CURSES (ARCADE ONLY)
-NEW MENU ART ADDED FOR AN EXISTING FEAT AS VOTED FOR BY THE COMMUNITY
-INFINITE PIG IS NOW FINITE.
-OPENING A FEAT WINDOW WILL DOUBLE CHECK THAT IT IS CORRECTLY EARNED ON STEAM
-NEW MUSIC
-LOTS OF MINOR FIXES I FORGOT TO NOTE.
Changed files in this update