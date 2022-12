Update, Version 20221224

English

[The Grand Library]The sloth demon on the Floor of Religion now only appears after the staring contest starts so that there shall be no logical errors in the story.

[Item]New item: Nun's Veil (Can have prefixes. They are likely better than common hats.)

[Loot]Added the item drop list for the Twisted Nuns.

ã€å¤§å›¾ä¹¦é¦†ã€‘æ‡’æƒ°æ¶é­”çŽ°åœ¨åªä¼šåœ¨å‡è§†æ¯”èµ›å¼€å§‹åŽæ‰ä¼šå‡ºçŽ°ï¼Œä»Žè€Œè§£å†³å‰§æƒ é€»è¾‘ä¸Šä¸€å¤„å¯èƒ½å­˜åœ¨çš„é—®é¢˜ã€‚

【物品】新物品:修女头巾 (可以带词缀。一般来说会比普通的帽子有更好的属性。)

ã€æŽ‰è½ç‰©ã€‘ä¸ºæ‰­æ›²ä¿®å¥³åŠ å ¥äº†ç‰©å“æŽ‰è½æ¸ å•ã€‚