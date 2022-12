Share · View all patches · Build 10208530 · Last edited 23 December 2022 – 20:19:15 UTC by Wendy

------------ Final Beta 1.07 -------------

Add mechanics "doppio emisfero"

Add Mirror Cube

Add Door riflesso

wall mirror is now better

Floating cube now have red light

Room 4 Fix audio

Room 11 Cube is now with Red light

Room 20,21 fix bordo

Room 24 fix post processing

Room 26 Fix Texture Bug

Room 28 Add New mechanics (swap memories)

Room 31, vetri sopra mettere una piccola guida

Room 33, cavo piattaforma, cavo prima salita, fix sottotitolo ita

Room 38 fix pavimento no place

Room 39 fix pavimento no place

Room 41, piattaforma luce verde, remove laser gun and ADD CHECKPOINT

Room 51 Remake (not yet available)

Room 52 Remake (not yet available)