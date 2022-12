Share · View all patches · Build 10200158 · Last edited 22 December 2022 – 14:19:12 UTC by Wendy

English

[Faith]The character's name will now display on the faith UI.

[Cooking]When using Holy Water to cook food, the food will now get "blessed" prefixes and inherit some of holy water's effects.

简体中文

【信仰】当前角色的名字会显示在信仰界面上。

【料理】现在使用圣水进行料理制作的食物会带有【被祝福的】前缀,将会继承部分圣水的效果。

Shanghai is currently under a huge Covid-19 outbreak. Today's update speed is slowed down a bit.

