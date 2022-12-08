【福利派送】EPISODE:02 发布

我们刚刚对《神之国的魔法使》全地区产品版本进行了同步更新，内容包括新篇章的剧情和诸多功能优化。现在购买，可以享受-15%的史低价格。

V2.0 更新内容

更新了“STORY2”和“OTHERS”部分的剧情

新增了可以鉴赏的CG与音乐

新增了对话框的小头像展示功能

更改了设置的初始参数（*）

优化了UI风格和交互细节

修正了EP1中的部分素材

根据抢先体验阶段用户反馈，调整了自动阅读模式的默认参数，默认关闭了部分角色的语音。

全新周边福利派送





为了庆祝章节更新，回报玩家支持，我们和NekoNeko-Soft联合推出了《神之国的魔法使》的全新主题周边——妹妹大人同款【印花T恤】和【金属徽章】，计划通过免费派送和通贩的形式推出，希望各位喜欢。

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福利派送

❒初回版用户可免费包邮获得新产品；

❒Steam数字版用户可前往LSP乐透参加30份周边派送的抽奖活动。

抽奖页面>>https://www.lspsp.me/lottery

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通贩

中国大陆用户可以通过在"CnGal周边专卖店"购买限量复刻的“中国特别限定版（周边套装）”

淘宝链接>>https://item.taobao.com/item.htm?id=694253758985