WAF Update 16 - ENG

Update 16 is now available for download.

All contents of this update are already included in WAF - National Teams or are added automatically.

Old save games can be continued with Update 16.

Various other improvements can unfortunately not be decoupled from WAF - National Teams and added to WAF, as they are either linked to the national team, make existing save games unplayable or significantly influence the difficulty level.

Game improvements

Game scenes extended by additional variants

Text update with various new fan commentary variants

Open GL bugfixes at the start of the game

Bugfix: Amounts of sponsor contracts became extremely high after a while

Bugfix: Effect of bonuses before the match reduced

Bugfix: Simulation: Players set to “Not for sale” were sold in the 2nd half of the season after all (as soon as the simulation ended)

Bugfix: Personal energy did not decrease in the first weeks of the season

Bugfix: Sponsors: Request to extend an already expired ad board contract removed

Bugfix: Weekly schedule: Preliminary meeting did not take place because a contract meeting was supposedly already arranged

Bugfix: Youth: Self-set training goal was partly overruled by the youth coach

Bugfix: Youth camp: With setting "No construction time" all events about finished construction stages were shown anyway

Bugfix: The number of games entered in the editor is now correctly transferred to the game.

Various other bug fixes

Editor and database

Optimized data export in the editor (speed + detailed error messages)

Various updates in the DB area to the 2022/23 season (e.g. new fixtures, league compositions)

In the basic database: 4 additional (fictitious) women's regional leagues for the manager's career in Germany + extended national cup to 64 teams + 5th league level

In the basic database: New international women's cup mode

In the basic database: New generic 2nd men’s leagues in Belgium, the Netherlands, Poland and Portugal

League composition and match schedules can now also be edited in Austria (despite special league structure)

Improved city editor (order of data entries) and automated translation

In the league editor, the players of an entire league can now be created or replaced in one step (important: they will then have new IDs, thus influencing the merging); also new for NT

Bugfix: DB: European Cup victory Frankfurt added; also fixed for NT

Bugfixes: DB: Liverpool and Emden data improved; also fixed for NT

Bugfix: DB: Scottish league composition and title updated; also fixed for NT

WAF - National Teams Bugfixes

The following bugs, which are only relevant for NT, have been fixed (all other points of update 16 above are already included in NT anyway or are now also included, please see above):

Club info: Display error: Runners-up and losing final participants were displayed as winners

Simulated countries: Crash when right-clicking on a country fixed

Problems in the country info with own DBs solved (shirts and museum)

Problem with the group composition of the Women's World Cup solved



WAF Update 16 - GER

Update 16 steht ab jetzt zum Download bereit.

Alle Inhalte dieses Updates sind in WAF – National Teams bereits enthalten oder werden mit dem Update dort hinzugefügt.

Alte Spielstände können mit Update 16 fortgesetzt werden.

Bestimmte Verbesserungen können leider nicht von WAF – National Teams entkoppelt und zu WAF hinzugefügt werden, da sie entweder mit der Nationalmannschaft verbunden sind, die Spielstände zerstören oder den Schwierigkeitsgrad zu stark beeinflussen.

Spielverbesserungen

Um zusätzliche Varianten erweiterte Spielszenen

Textupdate mit verschiedenen neuen Fankommentar-Varianten

Open GL-Bugfixes am Spielstart

Bugfix: Summen der Sponsorenverträge wurden nach einer Weile extrem hoch

Bugfix: Wirkung der Prämien vor dem Spiel reduziert

Bugfix: Simulation: Auf unverkäuflich gesetzte Spieler wurden in 2. Saisonhälfte doch verkauft (sobald die Simulation endet)

Bugfix: Persönliche Energie nahm in den ersten Wochen der Saison noch nicht ab bei Überbelastung

Bugfix: Sponsoren: Aufforderung zur Verlängerung einer Bandenwerbung eines bereits abgelaufenen Vertrag

Bugfix: Wochenablauf: Vorgespräch kam nicht zustande da angeblich bereits ein Vertragsgespräch vereinbart wurde

Bugfix: Jugend: Selbst eingestelltes Trainingsziel wurde vom Jugendtrainer teilweise wieder geändert

Bugfix: Jugendcamp: Bei Einstellung „Keine Bauzeit“ wurden trotzdem alle Events über fertige Bauabschnitte gezeigt

Bugfix: Eingetragene Anzahl Spiele aus dem Editor wird jetzt korrekt ins Spiel übernommen; auch für NT

Verschiedene weitere Bugfixes

Editor und Datenbank

Optimierter Datenexport im Editor (Schnelligkeit + detaillierte Fehlermeldungen)

Verschiedene Aktualisierungen im Bereich DB auf die Saison 2022/23 (z.B. neue Spielpläne, Ligazusammensetzungen)

In der Basisdatenbank: 4 zusätzliche (fiktive) Frauen-Regionalligen für die Managerkarriere in Deutschland + erweiterter nationaler Pokal auf 64 Teams + 5. Ligastufe

In der Basisdatenbank: Neuer internationaler Pokalmodus bei den Frauen

In der Basisdatenbank: Neue generische 2. Ligen der Männer in Belgien, den Niederlanden, Polen und Portugal

Ligazusammensetzung und Spielpläne können jetzt auch in Österreich editiert werden (trotz besonderer Ligastruktur)

Verbesserter Städteeditor (Eingabe-Reihenfolge) und automatisierte Übersetzung

Im Ligaeditor können nun auch die Spieler:innen einer ganzen Liga auf einen Schlag erzeugt bzw. ersetzt werden (wichtig: diese haben dann neue IDs, das beeinflusst also das Mergen); auch für NT

Bugfix: DB: Europapokalsieg Frankfurt nachgetragen; auch für NT

Bugfixes: DB: Daten Liverpool und Emden verbessert; auch für NT

Bugfix: DB: Schottische Ligazusammensetzung und Titel aktualisiert; auch für NT

WAF - National Teams Bugfixes

Folgende nur für NT relevante Fehler wurden beseitigt (alle anderen Punkte von Update 16 oben waren sowieso bereits in NT enthalten oder werden hinzugefügt, siehe oben):