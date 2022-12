Share · View all patches · Build 10062484 · Last edited 2 December 2022 – 06:09:09 UTC by Wendy

Hot Fix

A crash caused by Item Exchange NPC is fixed.

Any crash or bug reported on the forum should be dealt with in less than 24 hours.

Thanks for reporting.

Also, any kind of feedback are all welcomed!

핫픽스

아이템교환 NPC 가 일으키던 크래쉬를 해결했습니다.

스팀포럼에 올려주시는 버그나 크래쉬들은 24시간안에 해결하겠습니다.

그리고 어떤 종류의 피드백도 전부 감사히 받겠습니다.

감사합니다.