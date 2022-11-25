【稳定版本0.9.1.195/测试版本0.9.2.532】11.14更新公告

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。
更新：
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更新了宁州古迹竹山宗任务的后续
作为竹山宗弟子在宁州古迹找到失传的《真元玄典》后会收到掌门的传音符，回到宗门后会获得功法《真元玄典》。
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新的功法
《真元玄典》：天阶上功法，回合结束时，对手的每种负面buff将为你提供不同的增益buff。且每有一种不同的负面buff，额外使你获得【振木】*1/2/4/10/30。
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更新了金虹剑派入门的不同分支
现在高悟性加入金虹剑派后可以直接加入内门。
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更新了一些buff图标
提高了各种回合增伤和单次增伤的区分度。
优化：
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调整了炼器时的一些器型的词条效果
蓄势流和水剑流现在可以拿着剑匣当武器而不是拿着环和钟了。
现在匣同时拥有了环天阳材料的词条和钟地阴材料的词条。
而钟继承了原有匣的所有词条，环继承了钟天阳材料的词条。
同时大部分剑系材料原来的剑气效果调整为了增加护罩，目前武器中仅有剑和匣可以提供剑气词条。
同时我们还调整了游戏商店中武器装备的器型和形象，以符合这次的改动。
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优化了NPC偏好的法宝词条
让他们的法宝更符合自己的流派需求。
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优化了门派兑换药材时的数量显示
现在在门派兑换袋装药材时会显示背包中具体药材的数量了。
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优化了闭关突破功法时为已装备的功法添加了角标
现在可以更方便地找到自己正在使用的功法了。
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调整了部分神兵阁和宝器轩装备的效果
统一了一下各种词条和数值。
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优化了战斗中的操作
现在战斗中点回合结束需要弃牌时，可以直接点击技能回到释放技能的状态。
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优化了各种UI上的按键反馈
给大部分按键补上了划过和点击反馈。
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优化了关闭新手引导后的体验
现在开局选择跳过新手引导后，初始两场战斗的灵气获取与开启引导时将保持一致。
从倪府醒来后，不会再获取初踏仙途等新手引导向任务。
Bug修复：
- 尝试修复了青石灵脉采集卡死的bug
- 修复了金虹剑派神剑流NPC还在用飞星剑诀的bug（老档需要等NPC突破境界后才会刷新）
- 修复了金虹剑派神剑流NPC大道还是斩天而不是通金的bug（老档需要等NPC突破境界后才会刷新）
- 修复了重返御剑门回到武陵城时有概率无法触发后续剧情的bug
本周碎碎念：
说起来明天好像就上线三周年了欸？！
感觉时间过得好快啊。
要不今晚去吃顿烤肉吧（溜
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
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觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752
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