【稳定版本0.9.1.195/测试版本0.9.2.532】11.14更新公告

特别提醒：

目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。

更新：

更新了一些buff图标 提高了各种回合增伤和单次增伤的区分度。

更新了金虹剑派入门的不同分支 现在高悟性加入金虹剑派后可以直接加入内门。

新的功法 《真元玄典》：天阶上功法，回合结束时，对手的每种负面buff将为你提供不同的增益buff。且每有一种不同的负面buff，额外使你获得【振木】*1/2/4/10/30。

更新了宁州古迹竹山宗任务的后续 作为竹山宗弟子在宁州古迹找到失传的《真元玄典》后会收到掌门的传音符，回到宗门后会获得功法《真元玄典》。

优化：

调整了炼器时的一些器型的词条效果

蓄势流和水剑流现在可以拿着剑匣当武器而不是拿着环和钟了。

现在匣同时拥有了环天阳材料的词条和钟地阴材料的词条。

而钟继承了原有匣的所有词条，环继承了钟天阳材料的词条。

同时大部分剑系材料原来的剑气效果调整为了增加护罩，目前武器中仅有剑和匣可以提供剑气词条。

同时我们还调整了游戏商店中武器装备的器型和形象，以符合这次的改动。

优化了NPC偏好的法宝词条

让他们的法宝更符合自己的流派需求。

优化了门派兑换药材时的数量显示

现在在门派兑换袋装药材时会显示背包中具体药材的数量了。

优化了闭关突破功法时为已装备的功法添加了角标

现在可以更方便地找到自己正在使用的功法了。

调整了部分神兵阁和宝器轩装备的效果

统一了一下各种词条和数值。

优化了战斗中的操作

现在战斗中点回合结束需要弃牌时，可以直接点击技能回到释放技能的状态。

优化了各种UI上的按键反馈

给大部分按键补上了划过和点击反馈。