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觅长生 update for 25 November 2022

【稳定版本0.9.1.195/测试版本0.9.2.532】11.14更新公告

Share · View all patches · Build 10014373 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。

更新：

  1. 更新了宁州古迹竹山宗任务的后续
    作为竹山宗弟子在宁州古迹找到失传的《真元玄典》后会收到掌门的传音符，回到宗门后会获得功法《真元玄典》。

  2. 新的功法
    《真元玄典》：天阶上功法，回合结束时，对手的每种负面buff将为你提供不同的增益buff。且每有一种不同的负面buff，额外使你获得【振木】*1/2/4/10/30。

  3. 更新了金虹剑派入门的不同分支
    现在高悟性加入金虹剑派后可以直接加入内门。

  4. 更新了一些buff图标
    提高了各种回合增伤和单次增伤的区分度。

优化：

  1. 调整了炼器时的一些器型的词条效果
    蓄势流和水剑流现在可以拿着剑匣当武器而不是拿着环和钟了。
    现在匣同时拥有了环天阳材料的词条和钟地阴材料的词条。
    而钟继承了原有匣的所有词条，环继承了钟天阳材料的词条。
    同时大部分剑系材料原来的剑气效果调整为了增加护罩，目前武器中仅有剑和匣可以提供剑气词条。
    同时我们还调整了游戏商店中武器装备的器型和形象，以符合这次的改动。

  2. 优化了NPC偏好的法宝词条
    让他们的法宝更符合自己的流派需求。

  3. 优化了门派兑换药材时的数量显示
    现在在门派兑换袋装药材时会显示背包中具体药材的数量了。

  4. 优化了闭关突破功法时为已装备的功法添加了角标
    现在可以更方便地找到自己正在使用的功法了。

  5. 调整了部分神兵阁和宝器轩装备的效果
    统一了一下各种词条和数值。

  6. 优化了战斗中的操作
    现在战斗中点回合结束需要弃牌时，可以直接点击技能回到释放技能的状态。

  7. 优化了各种UI上的按键反馈
    给大部分按键补上了划过和点击反馈。

  8. 优化了关闭新手引导后的体验
    现在开局选择跳过新手引导后，初始两场战斗的灵气获取与开启引导时将保持一致。
    从倪府醒来后，不会再获取初踏仙途等新手引导向任务。

Bug修复：

  1. 尝试修复了青石灵脉采集卡死的bug
  2. 修复了金虹剑派神剑流NPC还在用飞星剑诀的bug（老档需要等NPC突破境界后才会刷新）
  3. 修复了金虹剑派神剑流NPC大道还是斩天而不是通金的bug（老档需要等NPC突破境界后才会刷新）
  4. 修复了重返御剑门回到武陵城时有概率无法触发后续剧情的bug

本周碎碎念：
说起来明天好像就上线三周年了欸？！
感觉时间过得好快啊。
要不今晚去吃顿烤肉吧（溜
———————————————————————————————————————————
游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。

QQ频道：

  1. 加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
    https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka

  2. 加群找管理：
    官方QQ群：
    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215
    觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
    觅长生-南崖城（官方十群）：328818782
    觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
    觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
    觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
    觅长生-北宁海（官方14群）：781156534
    觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
    觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
    觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
    觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
    觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
    觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
    觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
    觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
    觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394
    觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
    觅长生-连石山（官方28群）：272808762
    觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
    觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
    觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
    觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
    觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
    觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
    觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
    觅长生-问道楼（官方36群）：679582752
    觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950
    觅长生-百宝行（官方38群）：120537623（已满）
    觅长生-中草堂（官方39群）：490789354
    觅长生-宝器轩（官方40群）：732676626
    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215
    觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
    觅长生-南崖城（官方十群）：328818782
    觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
    觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
    觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
    觅长生-北宁海（官方14群）：781156534
    觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
    觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
    觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
    觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
    觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
    觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
    觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
    觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
    觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
    觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
    觅长生-化尘教（官方25群）：558183896
    觅长生-方壶山（官方26群）：901745394
    觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
    觅长生-连石山（官方28群）：272808762
    觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
    觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
    觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
    觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
    觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
    觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
    觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
    觅长生-问道楼（官方36群）：679582752
    觅长生-灵药堂（官方37群）：211460950
    觅长生-百宝行（官方38群）：120537623（已满）
    觅长生-中草堂（官方39群）：490789354（已满）
    觅长生-宝器轩（官方40群）：732676626

游戏官方论坛：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧

游戏WIKI
[url=https://wiki.biligame.com/mcs/首页]觅长生wiki[/url]
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Changed files in this update

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