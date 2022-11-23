《古剑奇谭网络版 海外版》11月24日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年11月24日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆列传调整

列传开放：

《金风玉露·承》

调整了列传《金风玉露·承》中“配方：给远歌的风筝”的制造材料。

☆通用调整

修正了异珍道具数量显示异常的问题

☆秘境调整

1.合道版本全新中型秘境开启

赤炎阳极丹·上：赤炎阳极丹蕴含的炎火之力，使周边化作沙漠，也吸引了火光兽一族在此聚居。不久前，被寄身相附体的火光兽燧光退至赤炎阳极丹内部，为追击寄身相，众人决定联手攻入赤炎阳极丹内部……

赤炎阳极丹·上的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在11月24日中午12时开启，体验难度将在11月27日中午12时开启。探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解荒狼原的故事。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

2.合道版本秘境开放预告

赤水古墓、沙漠之舟、残血酒庄、无叶镇的豪侠难度，将在12月4日中午12时开启。

赤炎阳极丹·下的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在12月08日中午12时开启，体验难度将在12月11日中午12时开启。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年11月24日