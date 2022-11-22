蜀山初章11.22-23日问题汇总及上线第三次大型更新维护预告

各位道友好，

咱们《蜀山：初章》即将迎来上线五天后的第三次大型版本更新，话不多说，版本具体内容如下：

核心更新内容：

上线后收到了诸多道友的反馈，我们答应道友们在版本稳定后提前两个资料片开放女角色选择，详情如下：

1.条件一：做完主线任务“后会无期”（避免与后续设计冲突：第二个资料片上线后，玩家创建角色时可选女角色，进入游戏中有专属女主身份剧情流派线）

2.条件二：获得道具【阴阳浣光散】，然后在背包里使用可转为女角色 ：

1)前往朋来客栈寻找商人“唐朱铁”，购买

2)使用

3.重点提醒：此操作只能进行一次，确定选择后将无法切换回男性角色，同时继承之前男角色一切（包括名字、数据、时装等）

4.强烈建议大家等我们再测试稳定点后再进行转换（避免各种模型、数据异常），这时间也不会太久

5.由于此次开放特别急迫，部分时装暂无女角色版本：

1)主线任务送的时装外观“飞狐轻雪（女）”、发型“听松（女）“可使用

2)购买豪华版本体/DLC的时装外观“冰魄神光剑”可使用

3)购买豪华版本体/DLC的时装外观“沧溟避影（女）”不可使用

4)参加开服活动获得的赠送时装外观白发“飞狐轻雪（女）“不可使用

5)红袖坊-发型-付费白发 “袭雪（女）”不可使用

6)所有不可使用的时装外观“沧溟避影（女）”、白发“飞狐轻雪（女）”、白发“袭雪（女）”都将在后续更新版本逐渐推出，所有符合资格（之前男角色已解锁）的角色将直接免费激活。最迟不超过12月中下旬的第一个资料片

重要更新内容：

1.大幅提高锁妖塔奖励的绑定铜币

2.收到大量道友的反馈，我们开放了飞行驿站，可以在进行远距离移动时，解放一下紧绷的神经和双手（下周版本将提前开放传送相关玩法）

3.《蜀山：初章》的第一次群仙议会议题投票决定：提高40%灵穴的修为获取速度，所有灵穴均调整为每5秒获得7点灵气

4.修复部分玩家在补领天师处无法领取礼包的问题

5.为了优化大家的游戏体验，我们增加了境界突破保底机制，会在每次失败后增加成功率，最高可到百分之百

6.优化了服务器的稳定、流畅体验

优化和新增内容：

1.获得古朴石子，不再开启奇遇任务投石问路。（已有投石问路玩家不影响任务进程）

2.投石问路任务奖励修改为击杀峨眉猴子可获得道具古朴石子，50%几率获得天玑经

3.提升火四象掉率

4.新增屏幕震动屏蔽功能，道友们可以自行去设置-显示里切换

5.优化界面点击音效、技能音效

6.优化伏魔天罡阵-水的采集物位置

7.收到了各位道友在各处给我们的提议：大幅度提升单机版所有法宝速度，统一提升百分之三十：现在普通移动速度10米/秒，加速飞行15米/秒（原紫青双剑、禹鼎、雪魄珠不变）

8.调整锁妖塔中现在不能御宝飞行

9.优化组队界面部分显示与提示信息

10.新增组队弹窗6秒后自动关闭，减少客户端显示

11.优化伤害面板的显示位置，现在关闭面板或上下线，将记忆上次所在位置

12.优化锁定的装备不会出现在聚海商会的出售列表中，防止部分误操作

13.boss新增幽冥狼王跟骨骼位移

14.优化奇遇玩法（个人）

15.优化竞拍机制

修复内容：

1.修复特殊条件下触发的怪物会变多的BUG

2.修复部分动态等级的怪物，在触发者下线后会变成1级的问题

3.修复满是【污点的残页】无法赠送的问题

4.移除妖尸洞附近出现异常的灵气点

5.修复剑气纵横技能音效

6.修复身剑诀技能音效

7.修复卡角色登录bug

8.修复爬塔传送异常的问题

9.修复登录排队压力的问题

10.修复装备继承成功时，最终成品默认显示为装备选择区第一件装备的问题

11.修复金混元华清溢出治疗没转化为护盾的问题

12.修复【胎息经】描述问题

写在最后：

感谢大家支持！我们这周将在周五进行上线后的第四次大规模更新：包括天赋轮回玩法等，大家敬请期待！

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