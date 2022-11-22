各位朗读者，久疏问候。
目前游戏更新了主界面菜单和一些优化内容。
除此以外也上线了“故事后续剧场”和“与看板娘闲聊“两个功能
并更新了故事主线的剧情将其埋藏在了游戏过程之中。
目前游戏内拥有3个单线完结的短篇故事，
《回忆之物》也已经实装全语音与再演章节。
因为本职工作的事宜，游戏的实质性更新停滞了2个月以上。
游戏会于下个月初开始逐渐恢复更新频率，力求让各位朗读者尽快看到的新故事并获得全新的体验。
那么，祝各位朗读者度过美好的夜晚。
——崎托
恋~一些小清新的猎奇故事~ update for 22 November 2022
22/11/22 更新说明：DLC第一个故事预览；“故事后续剧场” + “闲聊” 功能实装；体验优化内容；
各位朗读者，久疏问候。
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