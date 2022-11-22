Update(2022/11/22)Hotfix

『更新內容』：
※系統：
1.修正自訂房間斷線問題
2.修正自訂房間對話框看不到其他玩家發言問題
※美術、UI、文本、聲音更新：
1.調整【不死龍尾巴】特效大小
2.修正成就【覺醒爆發】獎勵敘述錯誤
§角色：
希拉德：
1.修正【破刃盾擊】使格擋後的動作與效果時機符合
魅兒：
1.增加魅兒開場動畫
2.修正【魂噬幽影】施放【散魂砲】造成的傷害與倒地值
3.【散魂砲】增加傷害遞減效果
4.調整普攻，讓魅兒可以順利銜接完整的一套普攻
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『更新內容』：
※系統：
1.修正自訂房間斷線問題
2.修正自訂房間對話框看不到其他玩家發言問題
※美術、UI、文本、聲音更新：
1.調整【不死龍尾巴】特效大小
2.修正成就【覺醒爆發】獎勵敘述錯誤
§角色：
希拉德：
1.修正【破刃盾擊】使格擋後的動作與效果時機符合
魅兒：
1.增加魅兒開場動畫
2.修正【魂噬幽影】施放【散魂砲】造成的傷害與倒地值
3.【散魂砲】增加傷害遞減效果
4.調整普攻，讓魅兒可以順利銜接完整的一套普攻
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