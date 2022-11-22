熱銷AVG佳作《晴天咖啡館》11月22日大型改版內容公開　未來將跨平台推出多語言版本

各位粉絲們！大家稍安勿躁！！

小編知道你們看到前面兩行一定很興奮對ㄅ

（因為小編現在也感到異常興奮😆）

你們敲碗許久的改版劇情終於來啦🎉🎉🎉～

本次更新內容有很多，以下小編我精心做了一個整理 :

🌟咖啡豆圖鑑🌟

玩家可以在特典區一目了然的認識蒐集到手的咖啡豆，深入認識角色與咖啡知識 !

以及印上「小遊戲紀錄成績」（成績會影響圖鑑的額外獎勵哦！）

最重要的是！還可以額外解鎖獎勵！獲得DLC劇情🥰

🌟小劇情🌟

除了更多背景與CG圖，讓玩家大飽眼福外，

新增了不同角色視角下的三個篇章、主線看不到的日常互動～

還有不同角色之間秘密的發展🔥

🌟小遊戲🌟

我們優化了玩家回饋的遊戲機制，甚至請來可靠的咖啡業界前輩認可手作教學的流程，讓步驟更真實！也能讓不太喝咖啡的玩家親近咖啡店，找到屬於自己咖啡風味🤗

🌟主視覺🌟

晴天咖啡館全新主視覺正式坐上遊戲形象的寶座😎～

遊戲改版後，主選單也會更換喲！

🌟不同平台與語言新增🌟

除了繁中、簡中，未來也會釋出英文版、日文版，快推薦給你的外國捧優們🤩

各大家用平台、SWITCH、手機等裝置當然也是陸續上市💪

好啦～差不多就更新到這裡了！

小編這麼認真幫大家整理資料，明天午餐加雞腿不過份ㄅ？

一人一留言，幫小編討雞腿🍗！

詳情也可以到 QooApp: 手機遊戲平台 的專訪查看，也感謝他們的用心👉

https://news.qoo-app.com/post/292687

以下小編偷偷玩一小段新的試玩！！

全新小遊戲！對對碰與可愛的風味卡，來自俞恆的挑戰！