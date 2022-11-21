新内容【深渊副本】+【九幽清泉】

【深渊副本】
1.开放深渊副本，进入材料增加虎魄精元（白虎副本掉落）
2.深渊副本中仙元装备与华光异彩仙元掉落几率大幅增加
3.副本难度较高建议3人以上组队进入
【九幽清泉】
1.击杀深渊副本BOSS后九幽清泉会出现在关卡中
2.一次会同时出现3个九幽清泉
3.清泉里可以洗炼首饰与刻石
【版本更新】v0.172
1.修复在大厅时关闭设置界面会卡界面
2.调整了攻城时在中间出现的关键信息提示逻辑
3.增加3倍战场古币收益
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【深渊副本】
1.开放深渊副本，进入材料增加虎魄精元（白虎副本掉落）
2.深渊副本中仙元装备与华光异彩仙元掉落几率大幅增加
3.副本难度较高建议3人以上组队进入
【九幽清泉】
1.击杀深渊副本BOSS后九幽清泉会出现在关卡中
2.一次会同时出现3个九幽清泉
3.清泉里可以洗炼首饰与刻石
【版本更新】v0.172
1.修复在大厅时关闭设置界面会卡界面
2.调整了攻城时在中间出现的关键信息提示逻辑
3.增加3倍战场古币收益
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