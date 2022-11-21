新内容【深渊副本】+【九幽清泉】

【深渊副本】

1.开放深渊副本，进入材料增加虎魄精元（白虎副本掉落）

2.深渊副本中仙元装备与华光异彩仙元掉落几率大幅增加

3.副本难度较高建议3人以上组队进入

【九幽清泉】

1.击杀深渊副本BOSS后九幽清泉会出现在关卡中

2.一次会同时出现3个九幽清泉

3.清泉里可以洗炼首饰与刻石

【版本更新】v0.172

1.修复在大厅时关闭设置界面会卡界面

2.调整了攻城时在中间出现的关键信息提示逻辑

3.增加3倍战场古币收益