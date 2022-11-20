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活字引擎 update for 20 November 2022

活字引擎3.3.4已更新！增加剧本字数统计功能！

Share · View all patches · Build 9979332 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

活字引擎3.3.4已更新！本次更新内容：
1.调整剧本界面UI，而且现在剧本输入框下会显示剧本当前的行数和字数，方便你估算视频时长之类的！
2.现在剧本插入标签时的逻辑从“换行，并在新一行的开头插入”变为“直接在当前光标位置插入”了！
3.修复了在一些设置下角色不会从变暗的效果中恢复的问题！
4.修复了其他遗留Bug！

导出问题还在修复中！若你的电脑无法导出可以暂时用预览播放+录屏代替！我希望我能尽快把这事搞好））

Changed files in this update

Depot 2124471
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